Laupäevane Viru Maraton on juubelihõnguline

Autor/allikas: Kaimo Puniste
Tänu jätkuvatele külmakraadidele ja saabunud lumelisale kinnitavad 40. Viru Maratoni korraldajad, et planeeritud juubelimaraton saab laupäeval toimuda.

40. Viru Maratoni peakorraldaja Tarmo Kärdi kinnitab, et ettevalmistused kulgevad  hästi. "Tort on tellitud," muigab ta. "Mina olen Viru Maratoni korraldamas neljandat aastat ja tänavu on esimene kord, kui me ei pea nädal enne maratoni muretsema, kas maraton toimub või mitte. Rajapõhi on all ja piisavalt kõva, et tagada hea suusaelamus," sõnab Kärdi. 

Küll aga on tulenevalt tuulistest oludest tulnud maratonidistantse lühendada. Kui algselt oli plaanis sõita maraton tavapärasel 42 km pikkusel rajal ja poolmaraton 21 km pikkusel rajal, siis tänavu on rajad 35 ja 18 km: "Maraton algab 5 km pikkuse stardipaunaga mööda laugemaid ja laiemaid radu ning suundub seejärel 10 km pikkusele maratoniringile, mida läbitakse 3 korda, rajal on kokku 4 teeninduspunkti. Poolmaraton sõidetakse esmalt 10 km ja siis 8 km ringil, rajal on kokku 2 teeninduspunkti," selgitab Kärdi rajaolusid. 

17. jaanuaril Mõedakul toimuval  vabatehnikas sõidetaval Viru Maratonil on lisaks maratoni ja poolmaratoni distantsidele plaanis ka Farmi lastesõidud ja Limpa Suusakool. Kuni 14.01 saab maratonile registreerida soodsama hinnaga. Lisaks on käimas algatus, mille raames panevad Estoloppeti maratonide korraldajad välja kokku 600 tasuta osalemist, sealhulgas 100 kohta Viru Maratonile. 

Korraldajad juhivad ka tähelepanu, et poolmaratoni start on algse 12.30 asemel liigutatud kella 12 peale. Maratoni põhidistantsi start antakse kell 11. 

Toimetaja: Anders Nõmm

