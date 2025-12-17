Liverpooli võiduparaadil autoga rahva sekka sõitnud mees mõisteti 21 aastaks vangi

54-aastane Doyle sõitis tänavu 26. mail Liverpooli kesklinnas kohaliku jalgpallimeeskonna võiduparaadi vaatama tulnud rahvahulga sekka, vigastades kokku 130 inimest.

Noorim kannatanu oli kuue kuu vanune poisslaps ja vanim 77-aastane pensionär ning kannatanute sekka kuulus ka Francesca Massey, kes pääses napilt eluga 2017. aasta Manchesteri terrorirünnakus.

Liverpooli kohus esitas Doyle'ile 31 süüdistust. Prokurör Paul Greaney sõnul põhjustas endine mereväelane õnnetuse seetõttu, et kaotas autoroolis enesevalitsuse.

Doyle olevat sõitnud autoga Liverpooli kesklinna, et peale võtta sõbrad, kes olid paraadile läinud, kuid suurt rahvamassi nähes tabas teda äkiline raevuhoog, misjärel sõitis korduvalt tahtlikult rahva hulka.

Doyle tunnistas end süüdi kõigis 31 süüdistuses ning kohus määras talle 21 aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse. Lisakaristusena võeti temalt kolmeks aastaks juhtimisõigus ära.