Soomlasest sai teist korda NHL-i klubi peamänedžer

Jäähoki
Jarmo Kekäläinen
Jarmo Kekäläinen Autor/allikas: SCANPIX/AP
Põhja-Ameerika hokiliigas mängiv Buffalo Sabres teatas, et on otsustanud lõpetada koostöö senise peamänedžeriga ning ametisse astub soomlane Jarmo Kekäläinen.

Viimati 2011. aastal Stanley karikaturniiril mänginud Buffalo teatas, et vallandas senise peamänedžeri (general manager) Kevyn Adamsi, kes oli ametis alates 2020. aasta suvest.

Tema asenduseks tuleb 59-aastane soomlane Jarmo Kekäläinen, kes juhtis 2013. aasta veebruarist kuni eelmise aasta veebruarini Columbus Blue Jacketsit. Ta on ühtlasi esimene mitte-ameeriklasest peamänedžer NHL-i ajaloos.

"Me ei ole seal, kus peaksime organisatsioonina olema ning liigume edasi uue juhatusega," teatas Buffalo Sabresi omanik Terry Pegula. "Oleme pühendunud sellele, et saaksime ehitada tiimi, mis oleks iga aasta konkurentsis. Seni pole see meil õnnestunud.

Kekäläineni juhtimisel jõudis Blue Jackets Stanley karikaturniirile viiel korral ning ühtlasi teeniti tiimi ajaloo esimene play-off'i seeria võit. Soomlase viimasel viiel hooajal Columbus sõelmängudele ei pääsenud.

Buffalo pole karikaturniirile jõudnud 14 järjestikusel aastal ning tänavu ollakse 14 võiduga (neli lisaajal) idakonverentsis eelviimasel kohal. Peamänedžer võtab üle meeskonna, kus on omajagu noort talenti, kuid neile on vaja jagada lepingupikendusi. Muuhulgas saab tänavuse hooajaga läbi 29-aastase Alex Tuchi leping ning klubi peab otsustama, kas Buffalo fännina kasvanud mängumees jääb Sabresit esindama.

"Buffalo Sabresi peamänedžeriks saamine on minule suur au, tahaksin tänada Terry ja Kim Pegulat selle võimaluse eest." ütles Kekäläinen. "Mul on au olla selle meeskonna juht ja tahan juba kogeda seda kirge, mida Sabresi fännid mängudele toovad."

Buffalol läheb tänavuse hooaja päästmine keeruliseks, kuid põhihooaja lõpeb alles aprilli keskel. Vahetustehingute tähtaeg on alles märtsi alguses, seega on soomlasel aega uue tiimiga tutvuda ning juba sel hooajal suuri otsuseid teha.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

