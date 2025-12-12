Üheksakordse Soome meisterklubi peatribüün põles maha

1934. aastal asutatud klubi on tulnud üheksal korral Soome meistriks, kuid võitis tänavu Soome Veikkausliigas vaid neli kohtumist ja langes 16 punktiga väljalangemistsooni. Ajalooline klubi suutis hooaja otsustavates mängudes teenida ainult ühe viigi ja sai neli kaotust, misjärel langeti kõrgliigast esiliigasse.

Möödunud pühapäeval tabas klubi veel üks valus hoop, kui armastatud Tehtaan kenttä staadionil põles maha peatribüün. Päästjad reageerisid kiirelt, aga suurt leeki ei õnnestunud maha suruda ja kahjustada sai ka väljaku kunstmurukate.

Uurijad kahtlustasid süütamist ning kolmapäeval tunnistas üks teismeeas isik, et pani põlema eseme, millest sai alguse suurem tulekahju, aga kahtluse all on veel kaks noort. Ringhääling YLE kirjutas, et noortele kriminaalsüüdistust ei esitata, aga nad peavad kahjud kinni maksma.

Meedias spekuleeriti, et süütamine tulenes sellest, et ajalooline klubi langes kõrgliigast välja, aga Helsingin Sanomat kirjutas reedel, et politsei sõnul polnud meeskonna esitused väljakul süütamise motiiviks.