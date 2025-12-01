X!

Bedard kogus Blackhawksi võidus neli resultatiivsuspunkti

Connor Bedard.
Connor Bedard.
Jäähokiliigas NHL alistas Chicago Blackhawks kodujääl Anaheim Ducksi 5:3 (1:3, 2:0, 2:0).

Võitjate poolel tegi suurepärase mängu tunamulluses NHL-i draft'is esimesena valitud Connor Bedard, kes jagas kaks väravasöötu ja viskas viimasel perioodil mõlemad Blackhawksi väravad. Ülejäänud Blackhawksi väravate eest vastutasid Tyler Bertuzzi, Ryan Greene ja Colton Dach.

20-aastane Bedard on praeguseks kogunud 37 (16+21) resultatiivsuspunkti ja hoiab selles arvestuses Colorado Avalanche'i edurivimehe Nathan MacKinnoni (44) järel teist kohta. Kusjuures novembrikuus oli noor kanadalane eriti heas hoos, saades 14 mänguga kirja 23 punkti (10+13).

Blackhawks lõpetas viie mängu pikkuseks veninud kaotusteseeria. Läänekonverentsis hoitakse 27 punktiga kaheksandat kohta. Ducks on samas konverentsis neljas (31 p).

Teised tulemused:

Dallas Stars - Ottawa Senators 6:1
Carolina Hurricanes - Calgary Flames 1:0 (la.)
New York Islanders - Washington Capitals 1:4

Toimetaja: Henrik Laever

