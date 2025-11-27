Eesti kurlingunaiskond saavutas EM-il kaks olulist võitu

Soomes toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel kurlingus sai Eesti naiskond kolmapäeval kaks olulise tähtsusega võitu Slovakkia ja Sloveenia üle. Eesti kindlustas endale edumaa lähimate konkurentide ees ning asub hetkel B-divisjoni edetabelis teisel kohal.

Hommikuses kohtumises Slovakkia vastu sai Eesti kindla võidu 8:3. Õhtune kohtumine Sloveeniaga oli pingeline ning viimasesse vooru mindi Eesti napi edumaaga 7:6, kuid vastasel oli viimases voorus viimase kivi eelis.

Seega Eesti pidi võiduks kas röövima või sundima vastast leppima vaid ühe punktiga, et viia kohtumine lisavooru, kus omakorda Eestil oleks viimase kivi eelis. Viimases voorus Eesti rööviski vastaselt otsustava punkti ja vormistas võidu tulemusega 8:6.

Eesti koondise kapten Kerli Laidsalu sõnas, et tegemist on strateegiliselt oluliste võitudega. "Andsime jääl tugeva lahingu nii Slovakkia kui Sloveenia vastu ning saavutasime soovitud tulemuse. Need kaks võitu on meile väga olulised," ütles Laidsalu.

Viie võidu ja kahe kaotusega kindlustas Eesti endale edumaa lähimate konkurentide ees ja asub hetkel EM-i B-divisjoni tabelis teisel kohal. Kolmandat kohta jagavad Ungari ja Holland - mõlemal naiskonnal on kirjas kolm kaotust ja neli võitu. Liider on jätkuvalt Läti, kes on endale juba taganud edasipääsu.

Neljapäeval hommikul kohtub Eesti Läti esindusega, kes on seni võitnud kõik kohtumised. Mäng algas kell 9.00. Reedel kell 13.30 mängitakse Inglismaa vastu. Kohamängudele pääseb edasi neli naiskonda.

Eesti meeskonnal on peetud kuus kohtumist ning kirjas on kaks võitu ja neli kaotust. Kolmapäeval pidi Eesti tunnistama Türgi paremust 7:2. Kapten Eduard Veltsman kommenteeris, et vastane ei andnud suuremaid võimalusi.

"Kohtumise alguses olid meil head võimalused võtta kaks või kolm punkti, kuid vastased olid pisut täpsemad ning meil ei õnnestunud edumaad saavutada. Peale kahe punkti röövi vastase poolt viiendas voorus ei õnnestunud meil enam mängu tagasi tulla, sest vastane ei andnud suuremaid võimalusi," ütles Veltsman.

Neljapäeval peab Eesti meeskond EM-il viimase lahingu Sloveenia vastu.

Eesti võistkonnad võistlevad B-divisjonis. Eesti kurlingunaiskonna koosseisus mängivad EM-il Erika Tuvike, Heili Grossmann, Liisa Turmann ja kapten Kerli Laidsalu. Eesti naiskonna treener Soomes on Magnus Nedregotten.

Eesti meestekoondis mängib EM-il koosseisus kapten Eduard Veltsman, Mihhail Vlassov, Janis Kiziridi, Igor Dzendeljuk ja Konstantin Dotsenko.