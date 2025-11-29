X!

Eesti kurlingunaiskond kindlustas koha A-divisjonis

Kurling
{{1764411540000 | amCalendar}}
Eesti kurlingunaiskond koos treener Magnus Nedregotteniga
Eesti kurlingunaiskond koos treener Magnus Nedregotteniga Autor/allikas: Erakogu
Kurling

Soomes toimuvatel kurlingu Euroopa meistrivõistlustel alistas Eesti naiskond B-divisjoni poolfinaalis Austria kindlalt 6:2 ning tagas sellega järgmiseks aastaks koha tugevaimas A-divisjonis.

B-divisjoni finaalis kohtus Eesti laupäeva pärastlõunal Läti esindusega, kes alistas pingelises ja lisavooru nõudnud poolfinaalis Inglismaa 7:6.

Esikohamatšis tuli Eestil tunnistada Läti 9:6 paremust. Kolmandas voorus õnnestus Eestil röövida üks punkt ja asuda 3:2 juhtima, kuid Läti mängijad olid oma viskevoorudes natuke paremad. Viimase vooru eel oli Eesti 6:8 taga, kuigi kasutada oli viimase kivi eelis. Paraku ei suudetud sellest punkte vormida ja hoopis Läti sai ühe röövi.

Eesti koondise kapten Kerli Laidsalu sõnas enne finaali, et peamine eesmärk sai täidetud. "Oleme taganud Eestile koha järgmiseks aastaks EM-i A-divisjonis ning see on meile väga oluline, sest järgmisel aastal B-divisjoni enam ei mängita. Ehk see on saavutus kogu Eesti kurlingupere jaoks, et järgmiseks aastaks on Eestil olemas koht Euroopa kümne tugevaima riigi seas," sõnas Laidsalu.

Eesti naiskonna jaoks on EM ka oluliseks jõuprooviks enne järgmisel nädalal Kanadas algavat olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiri, kuhu sõidetakse juba esmaspäeval. Olümpiapileti teenivad Kanadas valikturniiri kaks paremat. Eesti naiskonna konkurentideks on Austraalia, USA, Jaapan, Saksamaa, Tšehhi, Norra ja Türgi.

Eesti kurlingunaiskond mängib EM-il koosseisus Erika Tuvike, Heili Grossmann, Liisa Turmann ja kapten Kerli Laidsalu. Naiskonna treener on Magnus Nedregotten.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jääkeegli uudised

17:38

Eesti kurlingunaiskond kindlustas koha A-divisjonis Uuendatud

28.11

Eesti kurlingunaiskond mängib Austriaga A-divisjoni koha eest

27.11

Eesti kurlingunaiskond pääses B-divisjoni poolfinaali

27.11

Eesti kurlingunaiskond saavutas EM-il kaks olulist võitu

26.11

Eesti kurlingunaiskond alistas EM-il Slovakkia esinduse

25.11

Eesti kurlingunaised panid Ungari kindlalt paika

24.11

Eesti kurlingunaiskond sai esimese kaotuse, meeskond andis Lätile lahingu

22.11

Eesti kurlingunaiskond ei andnud EM-il Soomele võimalustki

22.11

Eesti kurlinguvõistkonnad alustavad Soomes EM-i

21.11

Turmann EM-i eel: B-divisjon on võib-olla isegi veel natuke raskem

21.11

Kaldvee ja Lill loovutasid maailma edetabelis liidrikoha

10.11

Kaldvee ja Lill said ootamatu kaotuse

08.11

Kaldvee ja Lill pääsesid puhaste paberitega veerandfinaali

07.11

Eesti kurlingunaiskond alustas kodust MK-etappi võiduga

31.10

Lill ja Kaldvee olümpiahooajal jalgratast ei leiuta: liigume tõusvas joones

31.10

Kaldvee ja Lill said vajaliku õppetunni

29.10

Kaldvee ja Lill alustasid turniiri võidu ja kaotusega

28.10

Kaldvee ja Lill proovivad jõudu olümpiavastaste vastu

27.10

Eesti kurlingunaiskond saavutas MK-etapil kolmanda koha

26.10

Eesti kurlingunaiskond pääses MK-etapil veerandfinaali

sport.err.ee värsked uudised

19:13

Norra domineeris meeste teatesõitu, Eesti sai 11. koha Uuendatud

18:39

Metsa klubi oli lähedal Bayerni üllatamisele

18:12

Teine voor jäeti ära, Lanišek sai teise võidu järjest

18:04

Tagantpoolt startinud Ilves pälvis 35. koha, Lamparter võitis taas Uuendatud

17:12

Piastri võitis sprindi, aga Norris jääb endiselt veel üsna kaugele

16:37

Eesti naiste jalgpallikoondis kaotas Leedule

15:40

MK-hooaja esimene võit läks prantslannadele, Eesti nelik sai 17. koha Uuendatud

15:09

Jürgensi koduklubi sai lähirivaali üle magusa võidu

14:41

Kodus kaks väravat löönud Kuressaare jäi Premium liigasse püsima

14:18

Eesti suusatajad piirdusid Ruka sprindis kvalifikatsiooniga Uuendatud

14:07

Minnesota pani Colorado pikale võiduseeriale punkti

13:26

Audentese SG alistas kindlalt Leedu noored

13:19

Üheksas MM-tiitel tõstis Ogier' Loebiga samale pulgale

13:12

Ogier krooniti taas maailmameistriks, hooaja viimase ralli võitis Neuville Uuendatud

11:58

Soomlased ja lätlased alustasid valiksarja kaotusega, Tšehhi alistas Rootsi

11:22

NBA hooajasisesel karikaturniiril selgusid veerandfinalistid

10:12

Treier: ise teeme enda elu keeruliseks

09:37

Lips: võõrsil võit Sloveenia üle on kõva valuuta

08:31

Tormis Laine tuli Copper Mountainil taas punktikohale

28.11

Rannula: hakkame võitu kartma ja erilisi asju välja mõtlema

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo