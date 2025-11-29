Eesti kurlingunaiskond kindlustas koha A-divisjonis

B-divisjoni finaalis kohtus Eesti laupäeva pärastlõunal Läti esindusega, kes alistas pingelises ja lisavooru nõudnud poolfinaalis Inglismaa 7:6.

Esikohamatšis tuli Eestil tunnistada Läti 9:6 paremust. Kolmandas voorus õnnestus Eestil röövida üks punkt ja asuda 3:2 juhtima, kuid Läti mängijad olid oma viskevoorudes natuke paremad. Viimase vooru eel oli Eesti 6:8 taga, kuigi kasutada oli viimase kivi eelis. Paraku ei suudetud sellest punkte vormida ja hoopis Läti sai ühe röövi.

Eesti koondise kapten Kerli Laidsalu sõnas enne finaali, et peamine eesmärk sai täidetud. "Oleme taganud Eestile koha järgmiseks aastaks EM-i A-divisjonis ning see on meile väga oluline, sest järgmisel aastal B-divisjoni enam ei mängita. Ehk see on saavutus kogu Eesti kurlingupere jaoks, et järgmiseks aastaks on Eestil olemas koht Euroopa kümne tugevaima riigi seas," sõnas Laidsalu.

Eesti naiskonna jaoks on EM ka oluliseks jõuprooviks enne järgmisel nädalal Kanadas algavat olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiri, kuhu sõidetakse juba esmaspäeval. Olümpiapileti teenivad Kanadas valikturniiri kaks paremat. Eesti naiskonna konkurentideks on Austraalia, USA, Jaapan, Saksamaa, Tšehhi, Norra ja Türgi.

Eesti kurlingunaiskond mängib EM-il koosseisus Erika Tuvike, Heili Grossmann, Liisa Turmann ja kapten Kerli Laidsalu. Naiskonna treener on Magnus Nedregotten.