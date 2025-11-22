X!

Kuressaare teenis esimeses üleminekumängus üheväravalise võidu

Laupäeval peeti jalgpalli Premium liiga esimene üleminekumäng, milles kõrgliigakohta kaitsev FC Kuressaare lõi Viimsi JK-le ühe vastuseta värava.

Saarlased lõid Viimsi staadionil enam kui 800 pealtvaataja ees toimunud mängus esimese värava juba 14. minutil, kuid VAR-iga konsulteerimise määrati olukorras käega mäng ja tabamus siiski ei lugenud.

Mõlemal meeskonnal oli avapoolajal veel võimalusi, aga kümme minutit pärast poolajapausi jõudis Kuressaare taas tabamuseni ning seekord VAR Jevgeni Demidovi väravat ära ei võtnud.

Pärast väravat dikteeris Kuressaare suuresti mängutempot ning Viimsil väga häid võimalusi ei tekkinud. Normaalaja viimasel minutil jäi võõrustaja veel arvulisse ülekaalu, kui Gleb Pevtsov punase kaardiga riietusruumi saadeti, aga realiseerida ei õnnestunud ning Kuressaare võõrustab korduskohtumist 1:0 eduga.

Teine üleminekumäng toimub järgmisel laupäeval Kuressaares.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

