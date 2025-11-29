Kodus kaks väravat löönud Kuressaare jäi Premium liigasse püsima

Esimeses kohtumises võõrsil üks-null võidu teeninud saarlased said korduskohtumises mängida kodupubliku ees ning sai avapoolajal mitu võimalust, kuid poolajapausiks jäid väravad siiski löömata.

58. minutil sai Viimsi suurepärase võimaluse, kui James Gachago Murage'i kauglöök tabas latti. Kümme minutit hiljem karistas Andero Kivi külalised ära ning viis Kuressaare kahe mängu kokkuvõttes kahe väravaga juhtima. Kivi sai seitse minutit hiljem veel ühe tabamuse kirja ning tänavu Premium liigas üheksandaks jäänud Kuressaare säilitas järgmiseks hooajaks oma kõrgliigakoha.

Lisaks sellele sai Kuressaare kodupublik tähistada pikaajalise tugitala Märten Pajunurme karjääri. 32-aastane keskkaitsja liitus Kuressaarega juba 2011. aastal ning esindas klubi enam kui 300 mängus.

Viimsi pääses kolmandat hooaega järjest üleminekumängudele, kuid jätkab ka järgmisel hooajal esiliigas.