Levadia vajas Narvas võitu, et veel tiitliheitluses püsida ning sai ülesandega kindlalt hakkama: 12. minutiks juhtis Levadia juba kahega, väravalisa tuli veel 34. ja 81. minutil. "Olen väga rahul, mängisime hästi ja mõistsime, kui tähtis see mäng on," sõnas Levadia peatreener Curro Torres pärast mängu. "Olen oma mängijate üle uhke, kontrollisime seda mängu ja kuigi Narval oli mõni ohtlikum moment, saime ka selle kontrolli alla."

Tiitlikaitsja Levadia on enne hooaja viimast vooru FC Florast punkti kaugusel. "See on jalgpall," ütles Torres. "Me ei ole see aasta nii hästi mänginud, oleme väravate löömiseks rohkem võimalusi vajanud. Aga mu tiim ei ole kordagi pead norgu lasknud, nad on lihtsalt oma tööd edasi teinud."

Levadia mängib viimases voorus võõrsil Harju JK Laagriga ning vajab ka sellest mängust võitu, sest Floral oleks viigi puhul omavaheliste mängude tõttu eelis. Flora rändab hooaja viimaseks mänguks aga Pärnusse. "Valmistume nagu alati, meie jaoks on võit kohustuslik. Vajame võitu, eks siis vaatame edasi," ütles Torres.

"Loodame Pärnu peale!" lisas peatreener.

Mängu parimaks valitud Mark Oliver Roosnupp ütles, et ühepunktilise vahe peale on keeruline mitte mõelda, aga Levadia on ise selles olukorras süüdi. "Eks ikka mõtled selle peale, aga 35 mängu on mängitud, ise panime ennast sellisesse seisu. Pole kedagi teist süüdistada kui iseennast, liiga palju pead ei vaeva, aga raske on kindlasti," ütles ta.

"Neid mänge on olnud palju, kui mõtlema hakata, kus oleme punkte ära andnud. Nüüd on ühe punkti sees Floraga ja kui mõelda, kus need punktida kaotsi läinud..." lisas Roosnupp. "Raske on öelda, mis läks see aasta teistmoodi kui eelmine aasta, aga mängud, mis läksid liiga kergelt, andsime punkte ära ja ei võtnud jõuga vajalikke punkte ära."

Premium liiga viimane mänguvoor toimub järgmisel pühapäeval, kui kell 12.30 algab korraga viis mängu. ERR-i kanalitel näeb nii Flora kui Levadia kohtumist.