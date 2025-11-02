X!

Eesti käsipallikoondis võttis Soomelt revanši

Käsipalli Eesti koondis
Käsipalli EM-valikmäng Eesti - Leedu
Käsipalli EM-valikmäng Eesti - Leedu Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Käsipalli Eesti koondis

Eesti meeste käsipallikoondis kohtus sel nädalavahetusel kahel korral Soomega. Kui laupäeval kaotati soomlastele 28:29, siis pühapäeval võideti neid 31:27.

Eesti võttis mängu alguses ohjad endale ning Hendrik Varuli kuue värava ja Madis Valgu kahe tõrjutud karistusviske järel olid poolaja keskpaigaks tablool numbrid 9:6. Võõrustajad jätkasid vahe suurendamist ning Patrick Padjuse järjekordse tabamuse järel juhiti 25. minutil 14:8. Vaatamata mõnele realiseerimata olukorrale suutsid eestlased siiski vaheajale minna 17:12 eduseisus.

Kuigi soomlased said Rootsis mängiva väravavahi Mikael Mäkela tõrjete abil korra juba kahe värava kaugusele, suutsid eestlased vaatamata mõnele tehnilisele veale Kermo Saksingu tabamuse järel taas 23:17 ette asuda. Eesti jätkas aktiivse kaitse ning ohtrate kiirrünnakutega. Kuigi vahepeal lubati vastastel visata viis vastuseta väravat, siis taastati 53. minutiks viieväravaline vahe. Lõppskooriks jäi 31:27.

"Meie tahtejõud oli täna suurem," kommenteerisid Põlva Serviti mängumehed Hendrik Varul, Kermo Saksing, Ülljo Pihus ja Mathias Rebane, kes viskasid nelja peale viskasid 24 väravat. "Olime kaitses agressiivsemad ning saime selle pealt lihtsaid kiirrünnakuid."

"Hea meel oli näha, et suutsime platsi väga laialt kasutada ning väravaid tuli ohtralt igalt positsioonilt ja kauguselt. Negatiivse poole pealt tuli sisse mõõnaperioode, kus lasime vastastel mitu vastuseta väravat visata. Aga need juhtusid tõenäoliselt siis, kui Serviti mehi platsile ei olnud," naljatlesid mehed lõpetuseks.

Toimetaja: Henrik Laever

