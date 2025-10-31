Lill ja Kaldvee olümpiahooajal jalgratast ei leiuta: liigume tõusvas joones

Milano Cortina olümpiamängudeni on jäänud vähem kui sada päeva ning Eesti kurlingu segapaar Marie Kaldvee ja Harri Lill pidasid äsja Šveitsis kolm ettevalmistavat turniiri. Lill ütles ERR-ile, et olümpiahooajal suuri muudatusi tehtud ei ole, sest varasem kogemus annab kindlust.

Lill ja Kaldvee mängisid oktoobri lõpus Šveitsis kahel maailma karika etapil ning osalesid veel kõrgetasemelisel kutsetega turniiri Genfis, kus võistlesid olümpiamängudele kvalifitseerunud koondised. Bernis toimunud MK-etapil pälvisid eestlased kolmanda koha, Gstaadis piirduti alagrupiga ning Genfis teeniti kaks võitu ja neli kaotust.

"Kõik turniirid olid erinevad," ütles Lill Vikerraadiole. "Viimane turniir, kus saime olümpiatiimide vastu mängida, oli asjalik. Kuus mängu mängisime, neljas mängus olime poole peal juhtimas ja ajaliselt heas seisus, aga kohati jäi mängu lõppude taha. Pigem liigub tõusvas joones."

Milano Cortina olümpiaks valmistuv paar võttis septembri lõpus ja oktoobri alguses pikema võistluspausi ning kuigi tulemused polnud Šveitsis kõige hiilgavamad, ei näe Lill muretsemiseks põhjust.

"Alati tahaks olla paremal tasemel varem. Sportlasena lähed igat mängu võitma ja võrreldes eelmise paari hooajaga oleme saanud kaotusi rohkem kui eelmisel paaril hooajal. Võitude ja kaotuste suhe pole just kõige parem, aga tihtipeale õigel ajal kaotamine tuleb hiljem hoopis kasuks," sõnas Lill. "Oleme ilusti mängus ja turniire on veel tulemas. Iga turniiriga peaks mänguvorm paremaks minema."

Seejuures kohtusid eestlased kolmel turniiril kokku neli korda austraallaste Tahli Gilli ja Dean Hewittiga, kes tegid Lillele ja Kaldveele neli-null. "Kui statistikat vaatad, siis mõtled, et oleme neile kaotanud, aga tegelikult kõik mängud on olnud erinevad. Viimane mäng jäi meil kehva alguse taha, eelviimane mäng hoidsime initsiatiivi ja oleks pidanud võitma, aga nad suutsid mängu viia lisavooru ja seal võita," rääkis Lill. "Me ei ole oma võimalusi ära kasutanud."

"Ma ei tunne, et meil oleks ühtegi vastast, kelle vastu läheks mängima ja mõtleks, et neid on raske võita. Need mängud, mis oleme kaotanud, oleme tundnud, et pole enda taset välja mänginud."

Marie Kaldvee - Harri Lill Autor/allikas: World Curling Federation

Milano Cortina taliolümpia avatseremoonia toimub 6. veebruaril, aga Kaldvee ja Lille võistlus algab juba 4. veebruaril ehk olümpiamängudeni on jäänud vähem kui 100 päeva.

Mille kallal mullu MM-il hõbeda pälvinud eestlased selle aja jooksul töötavad? "Teeme sama tööd edasi, mida oleme teinud. Põhiliselt mänguline pool, me ei tee nii palju enam tehnilist tööd. Mänguliste visete tegemine, erinevate mänguolukordade läbi mängimine, kommunikatsioon," vastas Lill. "Mingeid erilisi, suuri muudatusi ei tee. Teeme sama tööd, mis iga aasta. Vahepeal on paremad hetked, vahepeal kehvemad hetked."

Sel aastal on jäänud veel pidada kolm MK-etappi Euroopas ning kaks Kanadas. Kui Lill ja Kaldvee planeerivad tihedamate võistlusperioodide vahele ka treeningnädalaid, siis osad konkurendid üritavad veeta võimalikult palju aega võistlustel.

"Meie jaoks on see kava optimaalne, oleme seda varem teinud ja teame, et see toimib. Ei ole hakanud sel hooajal midagi leiutanud," sõnas Lill. "Pigem hoiame seda joont, mida oleme varasematel aastatel hoidnud. Tavaliselt, isegi kui meil pole hooaeg suurepärane olnud, siis tiitlivõistlustel oleme suutnud mängida nii nagu tahame."