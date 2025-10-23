X!

Kaldvee ja Lill piirdusid MK-etapil alagrupiga

Kurling
Marie Kaldvee ja Harri Lill
Marie Kaldvee ja Harri Lill Autor/allikas: Brit Maria Tael/Team Estonia
Kurling

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill kaotas Šveitsis Gstaadis toimuval MK-etapil Austraalia kurlingupaarile ega pääsenud kohamängudele.

Alagrupis said Kaldvee - Lill kolm võitu ja kaks kaotust ning pidid veerandfinaali edasipääsu eest võistlema Austraalia kurlingupaariga Tahli Gill ja Dean Hewitt.

Olümpiakogemusega austraallased hoiavad hetkel maailma edetabelis eestlaste järel teist kohta ja neil on ette näidata tänavuse MM-i pronksmedal.

Kaldvee ja Lille jaoks kujunes kohtumine raskeks. Esimeses voorus teenisid Gill ja Hewitt kolm punkti ning Kaldvee ja Lill vastasid järgmises kahega. Kolmandas voorus teenis vastane taas kaks punkti.

Alates neljandast voorust hakkas aga eestlaste seis halvenema. Vastane röövis punkte neljandas, viiendas ning kuuendas voorus. Peale kuuendat vooru andsid Kaldvee ja Lill alla ning kohtumine lõppes Austraalia võiduga 9:2.

"Vastased mängisid väga hästi ja me ei suutnud oma võimalusi ära realiseerida. Jääoludega oli mul täna keerulisem harjuda ning ma ei olnud oma soorituses nii terav kui sooviks," ütles Kaldvee.

Eesti tunnustas vastast hea mängu eest ning soovis äsja Berni MK-etapi võitnud austraallastele edu.

MK-etapil Mixed Doubles Gstaad osaleb 18 kurlingupaari ja võitjad selguvad neljapäeval.

MK-etapil toetasid Eesti kurlingupaari nende treener Steffen Walstad ja füsioterapeut Sirli Hinn.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jääkeegli uudised

11:31

Kaldvee ja Lill piirdusid MK-etapil alagrupiga

22.10

Kaldvee ja Lill kaotasid MK-etapil Jaapani paarile

20.10

Olümpialootused Kaldvee ja Lill pääsesid MK-etapil pjedestaalile

17.10

Kaldvee ja Lill lõpetasid pika võistluspausi: suurem põhja ladumise faas on läbi

06.10

Eesti kurlingunaiskond tuli MK-etapil neljandaks

29.09

Tondirabas toimunud kurlingu MK-etapil võidutsesid rootslased

22.09

Kaldvee ja Lill MK-etapi järel: saime teada, kuhu trennides fookus suunata

21.09

Kaldvee - Lill tulid Tallinna turniiril kolmandaks

21.09

Kaldvee ja Lill jõudsid kodusel MK-etapil poolfinaali

18.09

Kaldvee ja Lill katsetavad kodusel MK-etapil uusi kive

18.09

Kaldvee ja Lill osalevad sel nädalavahetusel kodusel MK-etapil

15.09

Eesti kurlingunaiskond lõpetas MK-etapil kaheksa parema seas

09.09

Eesti meeste kurlingukoondis avas hooaja kolmanda kohaga

01.09

Eesti kurlingunaiskond jäi MK-etapi veerandfinaalist napilt välja

29.08

Eesti kurlingu naiskoondis alustas uut kurlinguhooaega tugeva võiduga

28.08

Eesti kurlingupaar alustas olümpiahooaega kuuenda kohaga

21.08

Kaldvee ja Lill: Milano olümpiamedal oleks tunnustus iseendale

03.06

Kurlingu hooaja parima tiitel läks jagamisele

03.06

EOK toetab kurlingupaari olümpiaettevalmistust 40 000 dollariga

13.05

Kaldvee ja Lill lõpetavad hooaja maailma esinumbritena

sport.err.ee värsked uudised

14:11

Gedly Tugi ja Magnus Kirdi koostöö sai otsa

13:43

Operatsioonilaualt tõusnud Marquez tänavu enam ei stardi

13:10

Hollas - Remmelg kaotasid Kaplinnas eduseisust

12:45

Hollandi koondis alustas MM-i tormihoiatusega

12:12

Kullamäe viskas eurosarjas 11 punkti, aga Lietkabelis kaotas

11:21

Maailmameistriks tulekuks pidi jooksma 114 tundi

10:59

ROK näitas Indoneesiale punast kaarti

10:31

Tribuntsov lõpetab MK-sarja Torontos

10:07

Eurosarjas 19 punkti visanud Suurorg aitas Trefli võiduni

09:32

Drelli klubi sai üleplatsimees Konontšuki meeskonnast kindlalt jagu

08:56

Wembanyama näitas jõudu, talendikorje avavalik kaksikduublit

08:06

Maccabi sai Euroliigas emotsionaalse võidu Reali üle

00:00

Real ja Bayern jätkavad täiseduga, Inglismaa klubidel oli taas ilus õhtu

22.10

Legia naaseb Saksamaalt võiduga

22.10

ETV spordisaade, 22. oktoober

22.10

Levadia loovutas tiitliheitluses olulisi punkte Uuendatud

22.10

Tartu Ülikool sai eurosarjas kirja esimese võidu

22.10

Karelson maadles end kuni 23-aastaste MM-il pronksile

22.10

VAATA | "Pealtnägija" dokk "Mati Alaver – valgusest varju" esimene osa

22.10

Olle: kõik ahmisid iga sõna, mis medalivõidu puhul Mati suust välja tuli

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo