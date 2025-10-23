Kaldvee ja Lill piirdusid MK-etapil alagrupiga

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill kaotas Šveitsis Gstaadis toimuval MK-etapil Austraalia kurlingupaarile ega pääsenud kohamängudele.

Alagrupis said Kaldvee - Lill kolm võitu ja kaks kaotust ning pidid veerandfinaali edasipääsu eest võistlema Austraalia kurlingupaariga Tahli Gill ja Dean Hewitt.

Olümpiakogemusega austraallased hoiavad hetkel maailma edetabelis eestlaste järel teist kohta ja neil on ette näidata tänavuse MM-i pronksmedal.

Kaldvee ja Lille jaoks kujunes kohtumine raskeks. Esimeses voorus teenisid Gill ja Hewitt kolm punkti ning Kaldvee ja Lill vastasid järgmises kahega. Kolmandas voorus teenis vastane taas kaks punkti.

Alates neljandast voorust hakkas aga eestlaste seis halvenema. Vastane röövis punkte neljandas, viiendas ning kuuendas voorus. Peale kuuendat vooru andsid Kaldvee ja Lill alla ning kohtumine lõppes Austraalia võiduga 9:2.

"Vastased mängisid väga hästi ja me ei suutnud oma võimalusi ära realiseerida. Jääoludega oli mul täna keerulisem harjuda ning ma ei olnud oma soorituses nii terav kui sooviks," ütles Kaldvee.

Eesti tunnustas vastast hea mängu eest ning soovis äsja Berni MK-etapi võitnud austraallastele edu.

MK-etapil Mixed Doubles Gstaad osaleb 18 kurlingupaari ja võitjad selguvad neljapäeval.

MK-etapil toetasid Eesti kurlingupaari nende treener Steffen Walstad ja füsioterapeut Sirli Hinn.