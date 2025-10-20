Olümpialootused Kaldvee ja Lill pääsesid MK-etapil pjedestaalile

Milano Cortina taliolümpiamängudeks valmistuv kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill sai Šveitsis Bernis toimunud MK-etapil kolmanda koha. Võitjaks tuli Austraalia kurlingupaar Tahli Gill ja Dean Hewitt.

Kaldvee ja Lill alistasid veerandfinaalis jaapanlased Tori Koana ja Go Aoki tulemusega 7:5. Poolfinaalis tuli eestlastel vastu võtta 6:7 kaotus Austraalia paarilt. Võitja selgus viimases voorus, kus vastasel õnnestus viimase viske eelise toel võita otsustav punkt.

"Mängu kvaliteedis tegime kindlasti sammu edasi võrreldes hooaja kahe esimese turniiriga, kuid arenguruumi veel on. Turniir oli väga hea tasemega, mida ongi olümpiamängudeks ettevalmistusperioodil vaja," kommenteeris Harri Lill.

Lill lisas, et Berni turniir erines ka tiheda mängugraafiku poolest, sest kohati tuli mängida kolm mängu järjest. "Ka olümpiaturniir on väga tiheda graafikuga, seega selliseid pingelisi võistlusi on väga vajalik mängida. Oleme kokkuvõtted ära teinud ja teame mida juba teisipäeval Gstaadis algavaks turniiriks parandada," märkis ta.

Juba teisipäeval alustavad Kaldvee ja Lill võistlemist Gstaadis toimuval MK-etapil, kus osaleb kokku 18 paari. Võistlus kestab kuni 23. oktoobrini. MK-etapil toetavad Eesti kurlingupaari nende treener Steffen Walstad ja füsioterapeut Sirli Hinn.