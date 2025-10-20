X!

Olümpialootused Kaldvee ja Lill pääsesid MK-etapil pjedestaalile

Kurling
Harri Lill ja Marie Kaldvee.
Harri Lill ja Marie Kaldvee. Autor/allikas: World Curling Federation
Kurling

Milano Cortina taliolümpiamängudeks valmistuv kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill sai Šveitsis Bernis toimunud MK-etapil kolmanda koha. Võitjaks tuli Austraalia kurlingupaar Tahli Gill ja Dean Hewitt.

Kaldvee ja Lill alistasid veerandfinaalis jaapanlased Tori Koana ja Go Aoki tulemusega 7:5. Poolfinaalis tuli eestlastel vastu võtta 6:7 kaotus Austraalia paarilt. Võitja selgus viimases voorus, kus vastasel õnnestus viimase viske eelise toel võita otsustav punkt.

"Mängu kvaliteedis tegime kindlasti sammu edasi võrreldes hooaja kahe esimese turniiriga, kuid arenguruumi veel on. Turniir oli väga hea tasemega, mida ongi olümpiamängudeks ettevalmistusperioodil vaja," kommenteeris Harri Lill.

Lill lisas, et Berni turniir erines ka tiheda mängugraafiku poolest, sest kohati tuli mängida kolm mängu järjest. "Ka olümpiaturniir on väga tiheda graafikuga, seega selliseid pingelisi võistlusi on väga vajalik mängida. Oleme kokkuvõtted ära teinud ja teame mida juba teisipäeval Gstaadis algavaks turniiriks parandada," märkis ta.

Juba teisipäeval alustavad Kaldvee ja Lill võistlemist Gstaadis toimuval MK-etapil, kus osaleb kokku 18 paari. Võistlus kestab kuni 23. oktoobrini. MK-etapil toetavad Eesti kurlingupaari nende treener Steffen Walstad ja füsioterapeut Sirli Hinn.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jääkeegli uudised

10:43

Olümpialootused Kaldvee ja Lill pääsesid MK-etapil pjedestaalile

17.10

Kaldvee ja Lill lõpetasid pika võistluspausi: suurem põhja ladumise faas on läbi

06.10

Eesti kurlingunaiskond tuli MK-etapil neljandaks

29.09

Tondirabas toimunud kurlingu MK-etapil võidutsesid rootslased

22.09

Kaldvee ja Lill MK-etapi järel: saime teada, kuhu trennides fookus suunata

21.09

Kaldvee - Lill tulid Tallinna turniiril kolmandaks

21.09

Kaldvee ja Lill jõudsid kodusel MK-etapil poolfinaali

18.09

Kaldvee ja Lill katsetavad kodusel MK-etapil uusi kive

18.09

Kaldvee ja Lill osalevad sel nädalavahetusel kodusel MK-etapil

15.09

Eesti kurlingunaiskond lõpetas MK-etapil kaheksa parema seas

09.09

Eesti meeste kurlingukoondis avas hooaja kolmanda kohaga

01.09

Eesti kurlingunaiskond jäi MK-etapi veerandfinaalist napilt välja

29.08

Eesti kurlingu naiskoondis alustas uut kurlinguhooaega tugeva võiduga

28.08

Eesti kurlingupaar alustas olümpiahooaega kuuenda kohaga

21.08

Kaldvee ja Lill: Milano olümpiamedal oleks tunnustus iseendale

03.06

Kurlingu hooaja parima tiitel läks jagamisele

03.06

EOK toetab kurlingupaari olümpiaettevalmistust 40 000 dollariga

13.05

Kaldvee ja Lill lõpetavad hooaja maailma esinumbritena

12.05

Kurlingu Eesti meistritiitli teenis Margus Tubalkaini võistkond

05.05

Kaldvee: olümpial oleme kohe algusest peale selg vastu seina

sport.err.ee värsked uudised

12:18

Mullune poolfinalist lõpetas Viljandi euroteekonna

11:59

Rootsi jalgpalliliit panustab Potteri maagiale

11:34

Läti ralliäss Sesks saab MM-sarjas veel ühe võimaluse

10:13

Leao tassis Milani tabeli tippu

09:37

Rannula ja Tass teenisid Poolas kolmanda järjestikuse võidu

09:05

Endise maailma esireketi pikaks veninud võidupõud sai lõpu

08:40

Argentinat üllatanud Maroko krooniti maailmameistriks

08:08

Mistra alustas karikavõistluste veerandfinaali võiduga Kehra üle

19.10

Verstappen näitas taas võimu, Piastri üldedu kahaneb

19.10

Laas: kohati on keeruline vaadata, kui lapsed kasvavad ja ise oled aastas 200 päeva ära

19.10

Tartu Ülikooli meeskond on alustanud hooaega hästi

19.10

Keila Coolbet võitis hoolimata Kuusmaa viskekontserdist Uuendatud

19.10

Avapoolaja kaotanud Kalju hea hoog jätkub Uuendatud

19.10

Lisa Vittozzi tegi Münchenis suurepärase tagasituleku Uuendatud

19.10

Tribuntsov: loodan, et MK valmistab mind EM-iks hästi ette

19.10

Paltser: Tänakul eelmise aasta autoga ikka väga tugev tulemus

19.10

ETV spordisaade, 19. oktoober

19.10

Kullamäe viskas 18 punkti ja Žalgiris sai esimese kaotuse

19.10

Liverpool pidi veel ühe mõru pilli alla neelama, Anfieldil kaotati Man Unitedile

19.10

Isiklik rekord viis Tribuntsovi MK-etapi finaali Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo