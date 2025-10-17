X!

Kaldvee ja Lill lõpetasid pika võistluspausi: suurem põhja ladumise faas on läbi

Kurling
Marie Kaldvee - Harri Lill
Marie Kaldvee - Harri Lill Autor/allikas: World Curling Federation
Kurling

Pärast pikka võistluspausi osaleb olümpiamängudeks valmistuv kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill kahel MK-etapil Šveitsis, kus mõõtu võetakse maailma tippude ning tulevaste vastastega taliolümpiamängudel.

Harri Lill sõnas, et eelseisvatele turniiridele eelnes pikk treeningperiood. "Täna võib öelda, et suurem põhja ladumise faas on läbi saanud ning nüüd läheb tihedamaks võistlemiseks."

Bernis ja Gstaadis peetavad turniirid toovad Šveitsi võistlema maailma paremiku ning tegemist on ka füüsiliselt nõudlike turniiridega. "Gstaad paikneb merepinnast pea sama kõrgel kui Cortina d'Ampezzo, kus kurlingu olümpiaturniiri peetakse. Lisaks on pingelised mõlema turniiri graafikud. Bernis kasutatakse triple-knockout võistlussüsteemi, mis tähendab, et järjestikuste võitude korral võib päevas olla vaid üks mäng, samas valel hetkel kaotades võib juhtuda, et tuleb pidada kuni neli kohtumist päevas," selgitas Lill.

Lisaks eestlastele, kes hoiavad maailma edetabelis liidrikohta, võistleb Šveitsis Kaldveele ja Lillele vastasena hästi tuttav Austraalia paar Tahli Gill ja Dean Hewitt. Austraallased hoiavad maailma edetabelis eestlaste järel teist kohta ning nendel on ette näidata tänavuse MM-i pronksmedal.

Šveitsi MK-etappidest võtab osa ka maailma kolmas segapaar Kristin Skaslien ja Magnus Nedregotten. Norrakate saavutuste hulka kuuluvad muuhulgas 2022. aasta olümpiamängude hõbe ning 2018. aasta olümpiamängude pronks. Jaapanit esindavad Šveitsis Tori Koana ja Go Aoki, kes hoiavad maailma edetabelis seitsmendat kohta. Olümpiamängudel osalevatest tiimidest on esindatud ka Šveitsi olümpiapaar Briar Huerlimann-Schwaller ja Yannick Schwaller.

Berni MK-etapp algab reedel ning seal võistleb 24 võistkonda. Võitjad selguvad pühapäeval. Seejärel peale ühepäevast pausi alustavad 21. oktoobril Kaldvee ja Lill võistlemist Gstaadi turniiril, kus osaleb 18 kurlingupaari ning võistlus kestab kuni 23. oktoobrini.

MK-etappidel toetab Eesti kurlingupaari nende meeskond ning kohapeal on mängijatega kaasas treener Steffen Walstad ja füsioterapeut Sirli Hinn.

Mängude ülekandeid saab jälgida SIIN.

Toimetaja: Henrik Laever

