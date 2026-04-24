Kaldvee ja Lill alustavad MM-i erilise taktikaga võistkonna vastu

Marie Kaldvee ja Harri Lill alustavad laupäeval segapaariskurlingu MM-i. Esimesed vastased Rootsi ja Jaapan on kohe väga kõvast klassist, kuid medalinõudlejaid on alagrupis teisigi.

Eesti kuulub laupäeval algaval kurlingu segapaari MM-il kümneliikmelisse alagruppi, kus ees ootamas tugevad vastased. Harri Lille sõnul on suursoosikuks Austraalia, ent medalinõudlejateks on MM-il kokku kaheksa tiimi. Tugevate vastastena toob ta välja ka Eesti laupäevased vastased Jaapani ja Rootsi.

Kuigi Jaapan jäi olümpialt kõrvale, on nad Lillele-Kaldveele MK-etappidelt tuttavad vastased. "Väga hea tiimitöö ja võitlusvaim," iseloomustas Lill esimesi vastaseid. "Nad on alati positiivsed, vahet pole kui keeruline seis on. Selles suhtes nagu meie, aga võib-olla natuke rohkem välja elavad kui meie, eestlased. Nende puhul on see ka eriline, et naine mängib keskmisi kive, seda teiste tiimide puhul ei ole väga näha, aga see-eest mängib neid väga hästi. Tugev tiim igas mõttes."

Laupäevane teine vastane Rootsi saatis MM-ile olümpiavõitjatest õe-venna Rasmus ja Isabella Wrana asemel teise paari, Therese Westmani ning Robin Ahlbergi. "Võib-olla ei ole nii energilised ja käitumises agresiiivsed kui OM-paar oli," sõnas Kaldvee. "OM-paar on väljapoole elav, MM-i vastased on rahulikumad, tasakaalukamad, aga oskavad ka väga hästi mängida. Kunagise olümpiavõitja Anette Norbergi tütar on naismängija, geenid on väga tugevad seal paaris, aga sellegipoolest on meil nendega väga tihedaid madistamisi olnud, seega loodame seekordki hea lahingu anda."

Eesti mängu Jaapaniga näeb laupäeval algusega kell 10.55 ja kohtumist Rootsiga kell 19.55 ETV2 kanalil.