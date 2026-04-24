X!

Kaldvee ja Lill alustavad MM-i erilise taktikaga võistkonna vastu

Foto: Kuvatõmmis
Marie Kaldvee ja Harri Lill alustavad laupäeval segapaariskurlingu MM-i. Esimesed vastased Rootsi ja Jaapan on kohe väga kõvast klassist, kuid medalinõudlejaid on alagrupis teisigi.

Eesti kuulub laupäeval algaval kurlingu segapaari MM-il kümneliikmelisse alagruppi, kus ees ootamas tugevad vastased. Harri Lille sõnul on suursoosikuks Austraalia, ent medalinõudlejateks on MM-il kokku kaheksa tiimi. Tugevate vastastena toob ta välja ka Eesti laupäevased vastased Jaapani ja Rootsi.

Kuigi Jaapan jäi olümpialt kõrvale, on nad Lillele-Kaldveele MK-etappidelt tuttavad vastased. "Väga hea tiimitöö ja võitlusvaim," iseloomustas Lill esimesi vastaseid. "Nad on alati positiivsed, vahet pole kui keeruline seis on. Selles suhtes nagu meie, aga võib-olla natuke rohkem välja elavad kui meie, eestlased. Nende puhul on see ka eriline, et naine mängib keskmisi kive, seda teiste tiimide puhul ei ole väga näha, aga see-eest mängib neid väga hästi. Tugev tiim igas mõttes."

Laupäevane teine vastane Rootsi saatis MM-ile olümpiavõitjatest õe-venna Rasmus ja Isabella Wrana asemel teise paari, Therese Westmani ning Robin Ahlbergi. "Võib-olla ei ole nii energilised ja käitumises agresiiivsed kui OM-paar oli," sõnas Kaldvee. "OM-paar on väljapoole elav, MM-i vastased on rahulikumad, tasakaalukamad, aga oskavad ka väga hästi mängida. Kunagise olümpiavõitja Anette Norbergi tütar on naismängija, geenid on väga tugevad seal paaris, aga sellegipoolest on meil nendega väga tihedaid madistamisi olnud, seega loodame seekordki hea lahingu anda."

Eesti mängu Jaapaniga näeb laupäeval algusega kell 10.55 ja kohtumist Rootsiga kell 19.55 ETV2 kanalil.

Toimetaja: Anders Nõmm

Kaldvee ja Lill alustavad MM-i erilise taktikaga võistkonna vastu

22:40

ETV spordisaade, 24. aprill

22:38

"Горизонт": день полезных дел и душевное здоровье молодежи, симфоническая сказка в Нарве Uuendatud

22:30

Pärastlõunased uudised

22:30

Päevakaja

22:30

Muusika

22:30

Muusika

22:30

Öömuusika

22:30

Uudised

22:30

Muusika

22:30

Keskpäevased uudised

22:30

Pärastlõunased uudised

22:30

Päevakaja

22:30

Muusika

22:30

Öömuusika

22:30

Vikerhommik

22:30

Sport

22:30

Miniturniir

22:30

Rahva teenrid

22:30

Õnnesoovid

22:30

Öömuusika

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo