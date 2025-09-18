X!

Kaldvee ja Lill katsetavad kodusel MK-etapil uusi kive

Neljapäeval algas Tallinnas Tondiraba jäähallis kõrgetasemeline segapaariskurlingu MK-etapp, kus võistlema asusid maailma tugevaimad kurlingupaarid.

Tondiraba jäähallis võistleb neljapäevast kuni pühapäevani 18 tippkurlingupaari. Enamus võistkondadest on oma riikide esindusvõistkonnad, osad neist jahivad sel hooajal veel kahte jagamata olümpiamängude kohta.

"Häid võistkondi on palju, selles mõttes ma arvan kõige tugevam turniir, mis läbi aastate olnud on meil. Meie jaoks suurepärane hooaja ettevalmistus, saab päris hea turniiri siinsamas kodus," rääkis Harri Lill.

Tiimid tulevad Eestisse siinsete heade tingimuste tõttu, samuti oodatakse võimalust mängida uute kividega, mis on kasutusel ka Milano Cortina olümpial. Nendega harjumist vajab ka eelmise hooaja maailma esinumbrina lõpetanud Eesti paar.

"Ma arvan, et tunneme kõvasti kodusemalt, kui esimene trenn, mis meil nendega oli, et tõesti, oleme palju harjutada saanud ja tunneme ennast tükk maad mugavamalt kui kuu aega tagasi," märkis Marie Kaldvee.

Kuigi turniir on heaks ettevalmistuseks, oodatakse kodust siiski ka võitu. "Enne turniiri mõtleme ikka, et võiks valmistada ette seda ja teist ja keskenduda tehnikale, aga kui mängima hakkame, siis tahame ikka võita. See on ikka eesmärk. Teha hea turniir, võita ja harjutada treenerite kommunikatsiooni ka. Nüüd on sellest aastast lubatud ka mänguaegne kommunikatsioon, see muudab päris palju," ütles Lill.

Eesti paaridest on lisaks Kaldveele ja Lillele osalemas ka Karoliine Kaare ja Marten Padama ning Hettel Weddro ja Aleksander Andre.

