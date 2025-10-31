Kaldvee ja Lill said vajaliku õppetunni

Olümpiamängudeks valmistuv segapaariskurlingu paar Marie Kaldvee ja Harri Lill sai Šveitsis toimunud kutsetega turniiril kaks võitu ja neli kaotust. Olümpiavastastest alistati Šveits, kuid tunnistati Šotimaa paremust.

Genfis toimunud kutsetega võistlusel osales vaid neli võistkonda. Lisaks Eestile võistlesid Šveitsi, Šotimaa ja Austraalia esindused, kellest kõik peale Austraalia on juba taganud koha Milano Cortina 2026. aasta taliolümpiamängudel. Kõik võistkonnad mängisid ühes alagrupis ning kohtusid omavahel kaks korda.

Eesti alistas Šveitsi mõlemal korral, kuid pidi tunnistama Šotimaa ja Austraalia paremust. Turniiri võitjaks tuli Šotimaa, kes jäi sel korral alistamatuks. Eesti andis mõlemas kohtumises Šotimaale võrdse lahingu – mängud lõppesid tulemustega 9:7 ja 8:6.

Kaldvee kommenteeris, et turniir näitas neid kohti, mida on vaja arendada. "Isegi, kui ei tulnud võite, olime iga vastasega mängus ja teame siit edasi minnes, mille kallal töötada ja kuhu tähelepanu pöörata. Samas täpsusvisked, mida tehakse enne iga mängu olid meil väga head ning lõppkokkuvõttes turniiri parimad. See on samuti olümpial oluline," sõnas Kaldvee.

Lill lisas, et kõik vastased on võidetavad. "Esimeses neljas kohtumises oli mängupilt päris hea, isegi kui alati võita ei õnnestunud. Viimasel päeval ei olnud me kohtumiste alguses võrreldes vastastega piisavalt täpsed ning pidime seetõttu mängu käigus võtma rohkem riske," kommenteeris ta.

Olümpiaks valmistuvale kurlingupaarile olid viimased kolm kõrgetasemelist turniiri olulisteks suunanäitajateks. Nüüd saavad aga Kaldvee ja Lill veeta enne järgmist turniiri nädala Eestis. "Eesmärk on trennides samm edasi teha, et oleksime veel täpsemad," ütles Kaldvee.