Kaldvee ja Lill jätkasid MM-il võidukalt

Eesti paari jaoks algas tänavune MM kehvasti, kui laupäeval hommikul tuli Jaapani vastu leppida 0:9 kaotusega. Õhtul toimunud teises mängus läksid asjad juba paremini ning Rootsi üle teeniti 7:6 võit.

Pühapäeval kohtuti Uus-Meremaa esindajate Jessica Smithi ja Ben Smithiga. Vastased asusid avavooru järel juhtima 3:0, kuid seejärel näitas Eesti paar vägevat mängu ja teenis järgmise viie vooruga kaheksa punkti järjest.

Kaheksandas voorus õnnestus uusmeremaalastel üks punkt juurde korjata, kuid rohkemaks nad võimelised ei olnud ning Kaldvee ja Lill said kindla 8:4 võidu.

Kaldvee ja Lill on uuesti võistlustules esmaspäeval, kui hommikuses matšis kohtutakse Norra paariga ja õhtul Austraalia paariga. Norra ja Austraalia on mõlemad võitnud kõik kolm seni peetud kohtumist.

Enne mängu:

"Esimese vooru algus oli hea, kuid tegime lõpus kehva otsuse ning vastane sai kätte kolm punkti ja suure edu kohtumise alguses. Edaspidi pidime palju riskima ning ka üldiselt ei lugenud me jääd piisavalt hästi," rääkis Lill Jaapani mängust.

Õhtuses kohtumises Rootsi vastu oli Eesti mängus tagasi ning haaras initsiatiivi enda kätte. "Teise mängu parem algus andis meile ruumi vähem riskida ning tänu sellele saime hoida mängu rohkem enda kontrolli all. Lugesime ka jääd paremini ning meie esitus tiimina oli stabiilsem," ütles Lill.

Eesti haaras Rootsi mängus initsiatiivi ning viienda vooru järel oldi eduseisus 6:2. Rootsi tuli mängu kuuendas voorus, kus power play vooru toel võideti kolm punkti. Seitsmendas voorus tegi Rootsi oma viimase kiviga väga hea viske, mis tõi vooru lõppedes neile punktiröövi. Viimasesse vooru mindi seega viigiseisul 6:6, kuid Eestil oli otsustavas voorus kasutada viimase kivi eelis. Eesti mängis kaheksandas voorus strateegiliselt ja tehniliselt täpselt ning võttis võiduks vajaliku punkti.

"Hea on see, et avapäeval püsisime mõlemas mängus tiimina koos. Kui mäng-mängult paremaks minna, on kõik võimalik," ütles Lill.

Pühapäeval kohtub Eesti Uus-Meremaa esindusega, kes sai avapäeval kaks kaotust. Seejärel on Eestil alagrupis pidada veel kuus kohtumist Norra, Austraalia, Hiina, Prantsusmaa, Taani ja Hollandiga. Alagrupiturniiri esikohta jagavad hetkel kahe võiduga Austraalia ja Norra.

Kaldvee ja Lille esimene eesmärk on pääseda alagrupiturniirilt edasi ehk jõuda alagrupis kolme parema hulka. Alagrupiturniir lõpeb neljapäeval ning mõlema alagrupi võitja pääseb otse poolfinaali, teise ja kolmanda koha saanud võistkonnad hakkavad poolfinaalikoha eest võistlema veerandfinaalides.

Möödunud aastal said Kaldvee ja Lill MM-il neljanda koha ning 2024. aastal tõid nad MM-ilt koju hõbemedali, mis on Eesti kurlingu jaoks seni parim saavutus.