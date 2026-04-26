Kaldvee: näitasime, et tegelikult suudame väga head kurlingut mängida

Eesti paar jäi pühapäevases matšis Uus-Meremaa paari vastu avavooru järel 0:3 kaotusseisu, kuid seejärel teenisid kaheksa punkti järjest ja võitsid lõpuks 8:4.

"Mängu algus oli keeruline, ei kohanenud oludega nii hästi, aga pärast esimest vooru võtsime ennast kokku ja hakkasime häid viskeid tegema. Vastane jäi lihtsalt pinge alla ja näitasime, et tegelikult suudame väga head kurlingut mängida," rääkis Kaldvee pühapäevase võidu järel.

Eesti paari jaoks algas tänavune MM kehvasti, kui laupäeval hommikul tuli Jaapani vastu leppida 0:9 kaotusega. Samal õhtul toimunud teises mängus läksid asjad juba paremini ning Rootsi üle teeniti 7:6 võit.

"Põhiline asi, mis täna oli teistmoodi kui eile, oli see, et suutsime nüüd mängida rohkem harjamise peale. Esimeses kahes mängus oli ka see probleem, et kivid jõudsid liiga ise sinna ja pigem olid liiga pikad kui liiga lühikesed. Nüüd, kui kivid olid lühemad, siis vastastele jäid raskemad visked ja punktid tulid meile," selgitas Lill.

Eesti paar usub, et järgmiste mängudega on neil võimalik oma taset veelgi tõsta. "Saame endiselt paremaks minna. Esimesed kaks mängu olid soojendused ja avamäng skoori mõttes head tunnet ei jätnud. Aga ei ole tähtis, mis skooriga kaotad. Kui kaotad, siis kaotad ja lähed edasi, pead järgmist mängu paremini mängima. Praegu oleme iga mänguga suutnud paremaks minna ja kui nii edasi, siis võime kõiki võita," sõnas Lill.

Kaldvee sõnul MM-il nii suurt pinget ei tunta kui veebruarikuisel taliolümpial. "Eks ikka on mingisugune suur pinge maas. Olümpiale saamine oli suur verstapost. Tänavusel MM-il olümpiapunkte ei anta, nii et seda pinget midagi tõestada on selle võrra vähem, et olümpiakoht pole mängus. Samas tahad tõestada, et suudad MM-tiitli võita ja see tõestamisvajadus on meil olemas. Iga tiim tuleb MM-ile medalit võitma ja meie ka," märkis Kaldvee.

Milline on tase MM-il võrreldes olümpiaga? "Võib-olla grammi võrra madalam, et pole neid tiime suurtest riikidest, kes tavaliselt olümpial on. Näiteks Šveits ja USA on MM-il teiste-kolmandate tiimidega, aga siin on ka palju tiime, kes pretendeerisid olümpiale, näiteks Austraalia. Tase on väga hea, kuigi uusi mängijaid on natukene rohkem," rääkis Kaldvee.

Kaldvee ja Lill on uuesti võistlustules esmaspäeval, kui hommikuses matšis kohtutakse Norra paariga ja õhtul Austraalia paariga. Norra ja Austraalia on mõlemad võitnud kõik kolm seni peetud kohtumist.