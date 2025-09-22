X!

Kaldvee ja Lill MK-etapi järel: saime teada, kuhu trennides fookus suunata

Kurling
Marie Kaldvee
Marie Kaldvee Autor/allikas: Andres Mets
Kurling

Nädalavahetusel Tallinnas toimunud kõrgetasemelisel segapaaris kurlingu MK-etapil jõudis olümpiaks valmistuv Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill esikolmikusse.

Marie Kaldvee sõnas turniiri järel, et kolmanda koha mängu võit pani turniirile hea lõpu. "Poolfinaalis me ilmselt ei kohanenud piisavalt kiiresti tingimustega ning sealt jäid võtmata mõned punktid. Hea meel on aga selle üle, et peale kehvapoolset poolfinaali tegime tugeva esitluse pronksimängus," kommenteeris Kaldvee ning lisas, et turniiri käigus said nad harjutada koostööd treeneri Steffen Walstadi ja spordipsühholoog Snezana Stoljarovaga. "Kokkuvõttes saime nädalavahetusega palju kasulikku infot ja andmeid selle kohta, kuhu trennides fookus suunata ning mis rohkem tähelepanu vajab," lisas ta.

Kaldvee ja Lill pidid poolfinaalis tunnistama Hiina kurlingupaari Zixuan Ye ja Sen Yu paremust tulemusega 8:4. Kolmanda koha mängus kohtuti rootslaste Therese Westman ja Robin Ahlbergiga ning kohtumise esimene pool oli tasavägine, kuid murdehetk saabus kuuendas voorus, kus Kaldvee ja Lill skoorisid kuus punkti ning lisaks rööviti järgmises voorus kaks punkti lisaks. Kohtumine lõppes eestlaste tugeva võiduga 11:3.

Finaalis kohtusid hiinlased Norra kurlingupaariga Kristin Skaslien ja Magnus Nedregotten. Norrakatel ebaõnnestus esimene voor, kus vastasel õnnestus röövida viis punkti ning kuigi järgmistes voorudes õnnestus kogenud Norra kurlingupaaril mänguseisu parandada, ei suutnud nad ebaõnnestunud algust tasa teha. Turniiri võidu viisidki sel korral koju hiinlased tulemusega 9:7.

MK-etapp toimus Tallinnas kümnendat korda ning osales 18 võistkonda, mis on maksimaalne arv osalejaid, keda korraldaja saab võistluseks vastu võtta.

Toimetaja: Maarja Värv

