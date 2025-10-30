FC Kuressaare kauaaegne tugitala lõpetab karjääri

"Täpselt 25 aastat tagasi läksin Raplas oma esimesse jalgpallitrenni ja see on olnud üks uskumatult äge teekond. Hetkel on endiselt kogu fookus edukal hooaja lõpetamisel, et FC Kuressaare saaks ka järgmistel hooaegadel Eesti kõige kõrgemal tasemel kaasa lüüa," ütles Pajunurm klubi kodulehel avaldatud teates.

"Kahjuks mängukalendriga ei vedanud ning Saaremaal lahkumismängu ei saanud teha, aga kindlasti tuleb veel võimalusi, kus saan kõiki tänada, kes on sellel pikal ja vägeval teekonnal kaasas ja toeks olnud. Pikemalt lõpetamise kohta juba hooaja lõpus, seni aga loodan kõiki veel viimastes mängudes platsi ääres näha."

32-aastane Pajunurm mängis oma esimese kohtumise FC Kuressaare eest 2011. aastal ning on tänaseks osalenud kõikide sarjade peale 319 kohtumises ja löönud 66 väravat. Erinevaid Eesti noortekoondiseid esindas ta 12 kohtumises.

"Märten Pajunurm ei ole olnud lihtsalt mängija, ta on olnud FC Kuressaare süda. Tema pühendumus, professionaalsus ja liidriroll on aidanud meeskonnal kujuneda ühtehoidvaks ja raskeks vastaseks kõikidele Premium Liiga klubidele. Oleme talle tohutult tänulikud. Kuigi ta lahkub väljakult, teame, et FC Kuressaare jääb tema ja tema meie südametesse," sõnas FC Kuressaare tegevjuht Martin Tammel.

Pajunurme viimane mäng Premium Liigas toimub 8. novembril Kadrioru staadionil, kui Kuressaare sõidab viimases voorus külla Tallinna Kalevile.

Saarlastel on võimalik Pajunurmega kohtuda ja teda tehtu eest tänada ka 5. detsembril Kuressaare kultuurikeskuses toimuval FC Kuressaare hooaja lõpetamisel.