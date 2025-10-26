X!

Levadia lõi juba esimese 20 minutiga Pärnule kolm väravat

Premium liiga
Tallinna FCI Levadia.
Tallinna FCI Levadia. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Premium liiga

Premium liiga 34. vooru viimases mängus võitis tiitlikaitsja FCI Levadia võõrsil Pärnu Vaprust 3:1.

Külalismeeskond lõi 440 pealtvaataja ees kõik oma väravad esimese 20 minutiga: 13. minutil viis Levadia juhtima Mark Oliver Roosnupp, kohe pärast seda sahistas võrku Til Mavretic ning 19. minutil hoolitses tiitlikaitsja kolmanda tabamuse eest Mihkel Ainsalu.

Teisel poolajal ka ise häid võimalusi loonud kodumeeskond suutis 57. minutil vahet kahandada, kui värava lõi noor koondislane Marten-Chris Paalberg. Lõpuks lahkus Levadia ikkagi oodatud võiduga.

Levadia kaotab pühapäeval Paide Linnameeskonnaga 1:1 viiki mänginud FC Florale ühe punktiga. Järgmisel nädalal võõrustab Flora Kuressaaret ja Levadia sõidab külla Narva Transile, 8. novembril kohtub Flora võõrsil Pärnuga ning Levadia Harju JK Laagriga.

Toimetaja: Anders Nõmm

