Kohtunike juht suluseisuskandaalist: videokohtuniku otsus oli korrektne

Suluseisu olukord Paide Linnameeskonna ja Tallinna FC Flora mängust
Autor/allikas: Eesti Jalgpalli Liit
Pühapäeval aset leidnud jalgpalli Premium liiga kohtumises Tallinna FC Flora ja Paide Linnameeskonna lõi võõrustaja Paide üleminutitel värava, kuid kohtunikud vilistasid olukorras suluseisu, mida kinnitas ka videokohtunik. Eesti Jalgpalli Liidu kohtunike juht Hannes Kaasik selgitas esmaspäeval, et kohtunikud käitusid korrektselt.

Tabeliseisu määrav mäng Paide ja Flora vahel läks otsustavatel hetkedel väga tuliseks, eriti pärast seda, kui Rauno Sappinen teisel normaalajal seisu viigistas. Vaid mõni minut hiljem saatis Paide poolkaitsja Martin Miller palli Flora väravavõrku, aga kohtunikud vilistasid suluseisu. Otsus oli vastuoluline ning olemasolevate korduste põhjal oli raske kinnitada, kas Milleri löögile eelnenud olukorras oli Bubacarr Trawally tõesti suluseisus või ei.

Paide Linnameeskonnale mõistagi kohtunike otsus ei sobinud ning klubi väljendas pärast mängu sotsialmeedias frustratsiooni: "Jõhkram rööv kui Louvre'is - aga vargad kõigile teada ja videopilti talletatud."

"Värav tühistati tänu abikohtuniku otsusele, kelle hinnangul asetses Paide mängija Trawally suluseisu positsioonil ajal, kui palli mängis tema võistkonnakaaslane Miller. Kuna jätkuolukorras läks Paide mängija Trawally palli pärast võitlema, siis suluseisureegli kohaselt on tegemist rikkumisega ehk tegevus segab vastast," selgitas Eesti Jalgpalli Liidu kohtunike juht Hannes Kaasik esmaspäeval kohtunike otsust.

"Küsimus on ainult selles, kas Trawally asetses ikka suluseisupositsioonil?"

Autor/allikas: Eesti Jalgpalli Liit

"Pärast mängu analüüsis tõmmatud suluseisu jooned kinnitavad nappi suluseisu rikkumise puudumist. Vahe mängijatel jäi suurusjärku 5–10 cm. Väljakukohtuniku roll sarnastes olukordades on minimaalne – ta ei asetse mängus positsioonil, et suudaks adekvaatselt hinnata, kas ründaja oli suluseisu positsioonil või mitte. Samuti kui ta kutsutaks ekraani juurde, siis näeks ta sarnast pilti, mida videokohtunik ehk piiripealset olukorda, kus otsuse muutmiseks puudub selge tõestus," selgitas Kaasik.

Tema sõnul käitus videokohtunik korrektselt ning jättis jõusse väljakul langetatud otsuse. "VAR saab sekkuda siis, kui tal on kindel tõendusmaterjal, et väljakul tehtud otsus oli vale. Kui olukord on piiripealne nagu praegune, siis VAR vastavalt suunistele ei sekku ning kehtima jääb väljakul tehtud otsus. VAR saab sekkuda nappides suluseisu olukordades vaid siis, kui tal on abistavat materjali, millele toetuda, näiteks väljaku märgistus või selged ja sirged muru niitmise/rullimise jooned vms," kirjutas Kaasik.

"Suluseisu fikseerinud abikohtuniku otsust saab inimlikult mõista, kuid mitte toetada, sest abikohtunik ei juhindunud suunistest lasta piiripealses olukorras mängul jätkuda," lõpetas kohtunike juht.

Flora on kaks vooru enne Premium liiga hooaja lõppu 34 mänguga kogunud 76 punkti. Tiitlikaitsja Levadia kaotab neile ühe punktiga. Paidel on tabelis 66 punkti, millega jäädakse Nõmme Kaljust maha nelja punktiga. Viimases voorus minnakse omavahel vastamisi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

