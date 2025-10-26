X!

Tiitlikursil Flora päästis teise lisaminuti viigiväravaga hingamisruumi

{{1761460200000 | amCalendar}}
Jalgpalli Konverentsiliiga kohtumine FC Flora - Famagusta Anorthosis
Jalgpalli Konverentsiliiga kohtumine FC Flora - Famagusta Anorthosis Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Premium liiga tabeliliider Tallinna FC Flora teenis pühapäeval põnevusmängu järel Paide Linnameeskonna vastu teise lisaminuti väravast 1:1 viigi ning astus sellega suure sammu tiitli poole.

Vihmases Paides lõi võitlusliku mängu esimese värava Henri Anier, kui Siim Luts tõstis 39. minutil paremal äärel palli akrobaatiliselt kaitsjast üle ja toimetas selle madalalt väravaesisele, kus Eesti koondise ründaja selle võrku lükkas.

Mängu lõpus viigiväravat jahtinud Flora saavutas oma tahtmise normaalaja teisel lisaminutil, kui Markus Poom mängis karistuslöögi madalalt lahti ning Rauno Sappinen lõi palli madalalt Marko Meeritsa käte vahelt sisse. Üleajal oli draamat küllaga: Flora kaitsja Andreas Vaheri pealöök tabas posti ning Paide ründava poolik Martin Miller sahistas ka võrku, aga eelnevas olukorras nägid kohtunikud suluseisu.  

15 pealelööki teinud Flora lõpetas teisel poolajal kaheksat kollast kaarti pakkunud kohtumise kümnekesi, kui normaalaja viimase viie minutiga võttis kaks kollast Vladislav Kreida.

Flora on kaks vooru enne Premium liiga hooaja lõppu 34 mänguga kogunud 76 punkti. Tiitlikaitsja Levadia (72) peab õhtuses mängus Pärnu Vapruse vastu tiitliheitluses püsimiseks kindlasti võidu teenima.

Paidel on tabelis 66 punkti, millega jäädakse Nõmme Kaljust maha nelja punktiga. Viimases voorus minnakse omavahel vastamisi.

Enne mängu:

Septembris koduses kõrgliigas Tallinna FCI Levadialt liidrikoha võtnud Flora on kogunud kolm mänguvooru enne hooaja lõppu 75 punkti, edestades tiitlikaitsjat Tallinna FCI Levadiat kolme punktiga. Lisaks on Floral Levadiaga omavaheliste mängude eelis, mistõttu oleks võit Paides kuldaväärt ning aitaks Floral peaaegu et kindlustada 16. Eesti meistritiitli.

"Hooaja lõpp on kätte jõudmas ja võtame igat mängu nagu finaali. Paidega mängud on alati olnud huvitavad ja tasavägised ning keskendume oma tugevustele ja läheme kolme punkti järele," ütles Flora kaitsja Andreas Vaher.

Sel hooajal on tiimid kohtunud kolmel korral ja kui Flora võitis aprillis Tallinnas esimese kohtumise 1:0, siis juunis läksid nad nädala jooksul vastamisi kahel korral ja Paide võitis mõlemad mängud 2:1. Lisaks pole Paide viimases neljas mänguvoorus kaotusvalu tundnud, alistades selle seeria jooksul Narva Transi, Tartu Tammeka ja Levadia.

"Sõidame seekord Paide kindlusesse, kus rüütlid on viimastes lahingutes oma mõõgad taas teravaks saanud ning kaks võitu järjest räägivad enda eest. Meie tuleme aga oma plaani ja eesmärgiga vallutada see kindlus ja saak endaga kaasa vedada. Pinget on õhus, sest mõlemal poolel on palju kaalul, aga just sellised lahingud teevad jalgpallist vinge vaatemängu," sõnas Flora väravavahtide treener Aiko Orgla.

Paide Linnameeskond on sel hooajal näidanud muljetavaldavat mängu, aga kehv periood maikuus viis treenerivahetuseni ja võttis neilt sisuliselt võimaluse tiitliheitlusse sekkuda. Vladimir Vassiljevi juhendamisel on paidekad püsinud kolmanda koha heitluses, aga nad jäävad Nõmme Kalju FC-st viie punkti kaugusele.

"Jätsime viimasesse mängu palju energiat, et saavutada võit. Põhiline enne mängu Floraga on taastada energiavarud ja hoida sarnast nälga, mida näitasime Levadia mängus. Jäänud on ainult kolm liigamängu ja peame kõik need ära võitma, et tulla kolmandaks. Vastutus on suur ja soov eesmärki saavutada veel suurem. Näeme Paides!" sõnas Vassiljev.

34. mänguvoor lõppeb pühapäeva õhtul Pärnus, kus Vaprus võõrustab Levadiat.

Toimetaja: ERR Sport

