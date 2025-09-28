Kalju alistas Flora ja avas tiitliheitluses taas Levadiale ukse

Jalgpalli Premium liiga raudteederbina tuntud kohtumises Nõmme Kalju ja tabeliliidri Tallinna FC Flora vahel jäi peale kodumeeskond, kes alistas Flora 3:1.

Flora läks Hiiu kunstmurustaadionil kohtumist juhtima 25. minutil, kui Kalju keskkaitsja Modou Tambedou kukkus pärast võitlust Sappineniga ning Flora ründaja söötis palli 17-aastasele Sander Alamaale, kes saatis selle 12 meetrilt ühe puutega Kalju väravavahist Henri Perkist mööda võrku.

Vaid kolm minutit hiljem keerutas Kalju ukrainlasest keskväljamees Oleksandr Musolitin palli otse karistuslöögist võrku viigiväravaks ning viis siis 83. minutil suurepärase kauglöögiga kodumeeskonna juhtima. Kolm punkti tagas Nõmme klubile Mattias Männilaan, kui 89. minutil ei saanud Flora kaitsjad palli oma karistusalas puhtaks löödud ning Kalju ründaja lõi oma liigahooaja neljanda värava.

Nädala keskel tiitlikaitsjale Levadiale kaotanud Flora on oma edu tabeli tipus käest andnud: 30 mänguga on nad kogunud 66 punkti ja pühapäeva õhtul punase laternaga kohtuv Levadia võib nendega tõusta samale pulgale. Kolmanda järjestikuse võidu saanud Kalju on kogunud 58 punkti, sama palju kui Paide Linnameeskond.

Enne mängu:

Mõlemal meeskonnal on pühapäeval Hiiu kunstmurustaadionil palju kaalul, sest Flora võitleb meistritiitli ja Kalju kolmanda koha eest. Flora kaotas eelmises voorus eduseisust peakonkurent Tallinna FCI Levadiale ja vajab seetõttu kindlasti positiivset emotsiooni.

"Sport on ikka üks äraütlemata pull asi. Üks nädal hõiskad peale tähtsat võitu rõõmust ja järgmine nädal longid nukralt staadionilt minema. Emotsioone kui palju ja igale maitsele. Aga sellepärast ta nii põnev ja kaasahaarav ongi," kommenteeris Flora treener Aiko Orgla.

"Kiirelt riisume ennast kokku ja pühapäeval oleme jälle lahinguvalmis. Ootame mängu Kaljuga suure põnevusega. Sellel aastal on meil nendega olnud väga põnevad andmised, kus mängupilt pole alati lõpptulemuses kajastunud."

"Kord oli Kalju parem, aga meie võitsime, siis olime meie paremad, aga Kalju võitis," meenutas ta. "Korra madistadime võrdselt ning meil õnnestus see enda kasuks kallutada. Varsti Hiiul saab näha, kuhu kaalukauss siis seekord kukub. Anname endast kõik, et punktid üle raudtee ikka meile tuleksid."

Kalju püsib viis vooru kaotuseta, eelmises voorus alistati võõrsil Harju JK Laagri 3:2 ja eelmisel nädalal saadi kodus jagu ka Levadiast 2:1. Võidu korral tõustakse hetkel kolmandat kohta hoidva Paide Linnameeskonnaga võrdsetele punktidele.

Selle hooaja seis on kaks-üks Flora kasuks: aprillis võideti Hiiul 2:1 ja juulis A. Le Coq Arenal 1:0, kuid aprillis oli Kalju A. Le Coq Arenal parem 3:2.

"Derbid meie meeskondade vahel on eriti sel hooajal dramaatilise iseloomuga," sõnas peatreener Nikita Andrejev. "Tulemas on huvitav ja raske mäng, ootame kõiki oma fänne staadionile."