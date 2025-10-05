X!

Curro Torres: võitmine on meie jaoks kohustuslik

Foto: Kuvatõmmis/ERR
Tallinna FCI Levadia alistas Premium liiga 31. vooru kohtumises Tartu Tammeka 3:0 ning tõusis liigatabelis liidri Tallinna Floraga samale pulgale.

Levadia peatreener Curro Torres rõõmustas mängu järel antud intervjuus ERR-ile, et saab koondisepausile minna hea tundega. "Loomulikult on tunne hea! Väga tähtis võit meie jaoks. Mängisime täna hästi, tunne on hea ja kohati näitasime ka tõeliselt head jalgpalli. Usun, et minu mängijad nautisid täna väljakul olemist," rääkis Torres.

Viis vooru enne hooaja lõppu on Floral ja Levadial mõlemal kirjas 69 punkti, kuid omavahelised mängud annavad liidrikoha Florale. "Võitmine on meie jaoks kohustuslik. Peame jätkama samas vaimus, et Floral survet peal hoida. Sel nädalal valmistume karikamänguks, mis on meie jaoks samuti väga tähtis," lisas hispaanlane.

Tammeka sai neljanda järjestikuse liigakaotuse ning praeguse seisuga ootavad ees üleminekumängud, sest tabelis asetsetakse üheksandal kohal. "Top võistkond oli vastas ja peame sellega elama. Kõiki käike on väga keeruline kinni panna. Mul ei ole etteheiteid enda mängijatele. Tabeliseis ei valeta. Nii on. Võtame mäng korraga," sõnas Tammeka peatreener Siim Valtna.

Premium liiga jätkub pärast koondisepausi kahe nädala pärast 32. vooru kohtumistega.

Toimetaja: Henrik Laever

