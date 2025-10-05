X!

Kindla võidu võtnud Levadia püsib Flora kannul

Premium liiga
{{1759643880000 | amCalendar}}
Jalgpalli Premium liiga: Tallinna FC Flora - Tallinna FCI Levadia.
Jalgpalli Premium liiga: Tallinna FC Flora - Tallinna FCI Levadia. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Premium liiga

Tallinna FCI Levadia alistas Premium liiga 31. vooru kohtumises Tartu Tammeka 3:0 ning tõusis liigatabelis liidri Tallinna Floraga samale pulgale.

Levadia asus kohtumist juhtima juba 15. minutil, kui nurgalöögile järgnenud olukorras suunas palli külaliste võrku brasiillasest leegionär Wendell. Sama mees vastutas ka Levadia teise värava eest, olles täpne 44. minutil.

Tammekal ei õnnestunud ka teisel poolajal midagi erilist korda saata ning lõppseisu vormistas 56. minutil Mihkel Ainsalu, kes lõi oma neljanda värava viimase kolme mängu jooksul.

Viis vooru enne hooaja lõppu on Floral ja Levadial mõlemal kirjas 69 punkti, kuid omavahelised mängud annavad liidrikoha Florale. 23 punkti kogunud Tammeka paikneb tabelis üheksandal positsioonil.

31. voor lõppeb pühapäeva õhtul Hiiu staadionil, kus Nõmme Kalju võõrustab Pärnu Vaprust.

Enne mängu:

Levadia peab tiitliheitlust ja vajab seetõttu hädasti kolme punkti. Konkurent Tallinna FC Flora sai päev varem jagu Harju JK Laagrist ja tõusis 69 punkti peale. Levadial on hetkel koos 66 silma ehk kerkiks võiduga võrdsetele punktidele.

Kuigi Levadia sai kaks vooru tagasi Flora üle mälestusväärse 3:2 võidu ja alistas eelmises voorus ka JK Tallinna Kalevi, siis eelnes sellele kolmemänguline võiduta periood, mis algas just 2:2 viigimängust Tammekaga.

"Peame jätkama samas vaimus. Iga mäng hooaja lõpuni saab olema raske," lausus Levadia peatreener Curro Torres. "Meil on hea näide Tartu vastu peetud kohtumisest mõni nädal tagasi. Oleme valmis kohtumiseks."

Tammeka on aga pärast viiki Levadiaga kaotanud kolm kohtumist järjest. Eelmisel nädalal tuli kodus tunnistada FC Kuressaare 1:0 paremust.

"Kõige olulisem on, et jääksime möödunud nädala kaotusest hoolimata enesekindlaks ja usuksime endiselt iseendasse ning meie töösse," lausus Tammeka poolkaitsja Giacomo Uggeri.

"Treeningnädal on mõjunud positiivselt. Tean, et oleme valmis Levadiale tugevat lahingut andma. Selleks, et edu saavutada, peame tegutsema ühtse meeskonnana ja uskuma endasse."

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

premium liiga uudised

16:33

Kindla võidu võtnud Levadia püsib Flora kannul Uuendatud

04.10

Pool tundi vähemuses mänginud Flora säilitas koondisepausiks esikoha

28.09

Kalju alistas Flora ja avas tiitliheitluses taas Levadiale ukse

28.09

Andrejev: eile vaatasime Madridi derbit, täna tegime oma derbis hooaja parima mängu

28.09

VIDEO | Sünnipäevalaps Musolitini iluväravad aitasid Kaljul Florat võita

27.09

Paide Linnameeskond pidas Narvas lõpuni vastu, Vaprus alistas Harju Laagri

27.09

Kuressaare tõusis Tammekast ette

24.09

Vassiljev: oli oodata, et Levadia tuleb teisel poolajal täisjõuga

24.09

VIDEO | Levadia tuli Flora vastu välja kaheväravalisest kaotusseisust

24.09

Flora lagunes ja lubas Levadia kolme punkti kaugusele

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

16:33

Kindla võidu võtnud Levadia püsib Flora kannul Uuendatud

16:08

Drelli tugev panus aitas Joventuti avavoorus võidule

15:43

Kane'il ja Bayernil on käsil unelmate algus

15:08

Käit aitas koduklubi Šveitsis liidriks

14:11

Kvalifikatsiooni neljas Mäeuibo jõudis MK-etapil kümne hulka

13:53

Werderi peatreener kinnitas: number üks on endiselt Backhaus

13:34

Eesti petanginoored said EM-i rahvuste karikal teise koha

13:27

MotoGP maailmameister Marquez sai Indoneesias kukkudes viga

12:58

Hyundai jätab tavatu lükke ilmselt siiski tegemata, vana auto jääb garaaži

12:23

Randväli ujus Eesti noorte ja juunioride rekordi

11:41

Brasiilia noortekoondist tabas U-20 MM-il krahh

11:19

Tõstmise MM-il annab tooni Põhja-Korea

10:55

Böckler ja Suurorg alustasid Poola kõrgliigas hästi

10:34

Eesti peab lootma Rahvuste krossil B-finaali võidule

10:20

Lõunakeskuse uisuareen läbis värskenduskuuri: astusime vanast ajast uude Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo