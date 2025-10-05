Kindla võidu võtnud Levadia püsib Flora kannul

Levadia asus kohtumist juhtima juba 15. minutil, kui nurgalöögile järgnenud olukorras suunas palli külaliste võrku brasiillasest leegionär Wendell. Sama mees vastutas ka Levadia teise värava eest, olles täpne 44. minutil.

Tammekal ei õnnestunud ka teisel poolajal midagi erilist korda saata ning lõppseisu vormistas 56. minutil Mihkel Ainsalu, kes lõi oma neljanda värava viimase kolme mängu jooksul.

Viis vooru enne hooaja lõppu on Floral ja Levadial mõlemal kirjas 69 punkti, kuid omavahelised mängud annavad liidrikoha Florale. 23 punkti kogunud Tammeka paikneb tabelis üheksandal positsioonil.

31. voor lõppeb pühapäeva õhtul Hiiu staadionil, kus Nõmme Kalju võõrustab Pärnu Vaprust.

Enne mängu:

Levadia peab tiitliheitlust ja vajab seetõttu hädasti kolme punkti. Konkurent Tallinna FC Flora sai päev varem jagu Harju JK Laagrist ja tõusis 69 punkti peale. Levadial on hetkel koos 66 silma ehk kerkiks võiduga võrdsetele punktidele.

Kuigi Levadia sai kaks vooru tagasi Flora üle mälestusväärse 3:2 võidu ja alistas eelmises voorus ka JK Tallinna Kalevi, siis eelnes sellele kolmemänguline võiduta periood, mis algas just 2:2 viigimängust Tammekaga.

"Peame jätkama samas vaimus. Iga mäng hooaja lõpuni saab olema raske," lausus Levadia peatreener Curro Torres. "Meil on hea näide Tartu vastu peetud kohtumisest mõni nädal tagasi. Oleme valmis kohtumiseks."

Tammeka on aga pärast viiki Levadiaga kaotanud kolm kohtumist järjest. Eelmisel nädalal tuli kodus tunnistada FC Kuressaare 1:0 paremust.

"Kõige olulisem on, et jääksime möödunud nädala kaotusest hoolimata enesekindlaks ja usuksime endiselt iseendasse ning meie töösse," lausus Tammeka poolkaitsja Giacomo Uggeri.

"Treeningnädal on mõjunud positiivselt. Tean, et oleme valmis Levadiale tugevat lahingut andma. Selleks, et edu saavutada, peame tegutsema ühtse meeskonnana ja uskuma endasse."