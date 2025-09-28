X!

Tiitlikaitsja Everest sai alguse šokist üle ja võitis Sädet

Jäähoki
Kohtla-Järve HC Everest
Kohtla-Järve HC Everest Autor/allikas: Julia Sevastjanova
Jäähoki

Eesti naiste jäähoki meistriliigas alistas tiitlikaitsja Kohtla-Järve HC Everest kodus Tartu HK Säde 3:2 (0:2, 1:0, 2:0) ja kirjutas tabelisse teise võidu.

Everest jäi seejuures avakolmandikul juba nelja minutiga kahe väravaga taha, aga suutis raskest seisust välja tulla. Viimasel perioodil viskas nii viigi- kui ka võiduvärava Anna Fedjajeva.

Päeva teises kohtumises oli Tallinna HK Roosa Panter kodus üle HC Wolferinesist 6:1 (3:0, 2:0, 1:1). Snežana Beljankina viskas võitjate kasuks kaks väravat ja andis ühe tulemusliku söödu.

HC Everestil on kahest mängust kaks võitu, Säde, Roosa Panter ja Tallinna HC Grizzlyz jätkavad hetkel kahe punkti peal. Esimesed kaks mängu on kaotanud Wolferines.

Nädala pärast lähevad vastamisi HC Everest - HC Grizzlyz ja HK Roosa Panter - HK Säde.

Toimetaja: Siim Boikov

