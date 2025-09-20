Eesti naiste käsipallikoondis sai võimsa teise poolaja abil Leedust jagu

Eesti oli mängu alguses hädas realiseerimisega ning hästi välja mängitud kohti ei suudetud üks-ühele väravavahiga olles ära realiseerida. Esimese 15. minutiga juba kuus tõrjet teinud Ugne Semetulskyte aitas Leedul võtta 9:5 eduseisu. Poolaja teises osas eestlaste jaoks midagi lihtsamaks ei läinud ning garderoobi mindi 9:16 kaotusseisus.

Eestlannad alustasid teist poolaega märgatavalt parema intensiivsusega ning juba 37. minutil oli vastaste peatreener sunnitud aja maha võtma, kui Maarja Treimani tabamuse järel oli seis 14:18. Eesti õnnestus rünnakul, Darja Belokurova aitas postide vahel ning Gertu Jõhvika tabamuse järel võeti 49. minutil esmakordselt eduseis 22:21. Sealt enam tagasi ei vaadatud ning 21: 11 võidetud teise perioodi järel alistati Leedu 30:27.

"Mängu alguses oli tunne nagu me oleks esimest korda koondisega koos," kommenteeris kümne väravaga Eesti resultatiivseim olnud ning mängu parimaks valitud Polina Gorbatsjova. "Garderoobis tõstis treener natukene häält ning teiseks perioodiks võtsime end kokku. Suurendasime kaitses agressiivsust ja suutsime rünnakul olukorrad ära realiseerida. Hea on turniir võidukalt lõpetada."

Eesti lõplik positsioon Balti mere turniiril selgub pühapäeval, kui Leedu ja Soome omavahel vastamisi lähevad.