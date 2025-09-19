X!

Eesti naiste käsipallikoondis alustas turniiri Soomes kaotusega

Käsipalli Eesti koondis
Eesti naiste käsipallikoondis
Eesti naiste käsipallikoondis Autor/allikas: Eesti Käsipalliliit
Käsipalli Eesti koondis

Eesti naiste käsipallikoondis kaotas Soomes toimuval Balti mere turniiril võõrustajate naiskonnale pärast võidetud avapoolaega 23:25 (10:7).

Kuigi viis minutit enne lõppu oli seis viigis 22:22, mängis kodunaiskond otsustavaid hetki paremini.

Eesti naiskonna mängu parimaks valiti Maarja Treiman, kes oli kaheksa väravaga ka resultatiivseim. Vastaste poolelt sai sama au osaliseks kuuel korral tabanud Emma Aarnio.

"Alustasime mõlemat poolaega kehvasti. Me ei suutnud hästi välja mängitud kohti ära realiseerida," kommenteeris Eesti puurilukk Darja Belokurova pärast kohtumist. "Hiljem saime mängu sisse ja siis oli pilt juba parem. Sellised lõpud ongi natukene loteriid. Tuleb homme end natukene parandada ja võiduga tagasi kodu poole sõita."

"Eelmine mäng oli meil hästi meeles ning võib küll öelda, et tahtsime täna väikest viisi kättemaksu," analüüsis Soome eest seitse väravat visanud Nicolina Fredriksson. "Kaitse töötas paremini kui rünnak ning selle abiga suutsime täna paremad olla."

Laupäeval läheb Eesti koondis vastamisi Leeduga.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

käsipalliuudised

20:36

Eesti naiste käsipallikoondis alustas turniiri Soomes kaotusega

18.09

Viljandi HC alustab teekonda Balti liigas

18.09

Käsipallikoondislane tõusis karjääriredelil: Hispaania stiil sobib mulle

17.09

Naiste käsipallikoondis osaleb Balti mere turniiril: eesmärk on turniir võita

16.09

Tapa/Team Kaitsevägi valmistas Mistrale peavalu

15.09

Hea lõpp tõi Viljandile teise võidu

14.09

Mistra eurohooaeg lõppes esimeses ringis: jäime liiga passiivseks

12.09

Mistra ootab koduses korduskohtumises raske ülesanne

11.09

Mistra alustas hooaega 30-väravalise võiduga

11.09

Käsipalli naiste meistriliigas pandi pall mängu

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

22:00

ETV spordisaade, 19. september

21:56

Sprindikullad läksid USA-sse, esikohale tuli ka Femke Bol Uuendatud

21:14

Bursaspor alustas Meistrite liigat Konontšuki korvide toel võidukalt

19:34

VIDEO | Jefferson-Wooden sai sprindikuningannaks, Lylesile neljas kuld järjest

19:13

Lisovskaja tegi olümpia katsevõistlusel tubli lühikava

18:55

Rasmus Mägi Tokyos: ütlen julgelt, et olen vabatahtlik

18:17

ROK: Venemaa ja Valgevene sportlased võistlevad Milanos neutraalsetena

17:47

Enok nullidest: iga halb asi on millegi jaoks hea

16:07

Enok sai avapäeval kaks nulli, seitsmevõistlust juhib Hall Uuendatud

15:52

ÖÖSEL OTSE | Mirotvortseva teeb MM-debüüdi, kümnevõistlejad alustavad

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo