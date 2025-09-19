Eesti naiste käsipallikoondis alustas turniiri Soomes kaotusega

Kuigi viis minutit enne lõppu oli seis viigis 22:22, mängis kodunaiskond otsustavaid hetki paremini.

Eesti naiskonna mängu parimaks valiti Maarja Treiman, kes oli kaheksa väravaga ka resultatiivseim. Vastaste poolelt sai sama au osaliseks kuuel korral tabanud Emma Aarnio.

"Alustasime mõlemat poolaega kehvasti. Me ei suutnud hästi välja mängitud kohti ära realiseerida," kommenteeris Eesti puurilukk Darja Belokurova pärast kohtumist. "Hiljem saime mängu sisse ja siis oli pilt juba parem. Sellised lõpud ongi natukene loteriid. Tuleb homme end natukene parandada ja võiduga tagasi kodu poole sõita."

"Eelmine mäng oli meil hästi meeles ning võib küll öelda, et tahtsime täna väikest viisi kättemaksu," analüüsis Soome eest seitse väravat visanud Nicolina Fredriksson. "Kaitse töötas paremini kui rünnak ning selle abiga suutsime täna paremad olla."

Laupäeval läheb Eesti koondis vastamisi Leeduga.