Käsipallikoondislane tõusis karjääriredelil: Hispaania stiil sobib mulle

Eesti naiste käsipallikoondis laagerdab Tallinnas, et valmistuda nädalavahetusel toimuvaks Balti mere riikide turniiriks Soomes, kus minnakse vastamisi võõrustajate ja Leeduga. Üks naiskonna liidritest on 22-aastane Polina Gorbatsjova, kes tegi sel suvel karjääris sammu edasi, kui siirdus Itaaliast Hispaaniasse.

Neli aastat tagasi Itaalia tippklubisse AC Life Style Erice liikunud eestlanna vahetas sel suvel klubi ning alustab uut hooaega Hispaania naiskonnas Aula Valladolid, kes eelmisel kevadel jäi võrdses tabeli keskosas kaheksandaks ning kaotas veerandfinaalis põhiturniiri võitjale vaid võõrsil visatud väravate reegli järel kahe mängu kokkuvõttes 52:52.

"Väga füüsiline ja kiire liiga. Kaitses peab kõvasti üks-ühele tööd tegema," alustas esimeses kolmes mängus klubiga võidu, viigi ja kaotuse teeninud ning tabelis praegu üheksandal kohal paiknev Gorbatsjova. "See stiil sobib mulle väga ning vaatamata sellele, et meil on palju häid pallureid, on mulle ka mänguaega piisavalt jagunud."

Kuigi Hispaania naiste käsipallikoondis on maailma tipule lähedal, tulles näiteks 2019. aastal MM-il hõbedale ning kaks aastat hiljem neljandaks, siis ühtegi klubi sealt riigis Euroopa tugevaimas sarjas, Meistrite liigas, ei osale. Küll aga mängib praegu tabelit juhtiv Super Amara Bera Bera Euroopa liigas.

"Liiga tase on väga ühtlane. Heal päeval võime kõiki võita, kuid samas võib ka tabeli tagaotsa tiimile kaotada, kui natukenegi jala sirgeks lased. Minu mängupositsioon on siin sõltunud palju vastasest, olen olnud nii mängujuht, kui pallinud ka erinevatel tagamängija positsioonidel. Viimases kohtumises veetsin platsil 50 minutit," kommenteeris Gorbatsjova.

Eestis algavaks Balti mere turniiriks valmistuv Gorbatsjova on koondises kindlasti üks liidritest. "Noored arenevad Eestis pidevalt edasi. Mina ja teised kogenumad mängijad saavad kindlasti teisi selle aja jooksul natukene edasi aidata. Tuleb kõvasti tööd teha ning mängudes peame keskenduma oma tehniliste vigade vähendamisele ja loodetavasti suudame selle najal nädalavahetusel võidud võtta."

Eesti naiste käsipallikoondis:

Laura Kärner, Inga Bušina, Gertu Jõhvikas, Marjette Maie Müntser, Merili Heinla, Diana Laossaar, Darja Belokurova, Polina Gorbatsjova, Alina Molkova, Mariel Tiimus , Maarja Treiman, Daniela Tuusis , Valeria Sohhina, Elle-Liis Liivas, Eliisabet Põldver, Adriana Jakimova

Treenerid: Ergo Rohi, Kerli Jõks, Martin Kalvet

Füsioterapeut: Triin Kont Võistkonna juht: Sten Toomla