Curro Torres: septembris tuleb palju tähtsaid mänge

"Loomulikult olen tulemusega rahul, saime väga olulise võidu," rääkis Levadia peatreener Curro Torres ERR-ile. "Ma arvan, et esimesed 80 minutit mängisime väga hästi. Lõpus kaotasime natukene kontrolli, aga see on normaalne. Kokkuvõttes mängisime hästi."

Võiduga kasvatas tabeliliider edu lähima jälitaja Tallinna Flora ees viiele punktile. Flora kohtub laupäeva õhtupoolikul võõrsil Tallinna Kaleviga. Kolmandal kohal paiknev Paide Linnameeskond on samuti löögiulatuses, jäädes Levadiast maha kaheksa punktiga.

"Meil tuleb septembris palju tähtsaid mänge. Koondisepausi ajal annan meestele puhkust. Saavad pea selgeks mõelda ning perega aega veeta. Nad pidid ka ju Euroopas rassima," lisas Torres.

Mängu parimaks valiti Levadia ründaja Bubacarr Tambedou, kes lõi võitjate kolmest väravast kaks. Mõne aasta eest Paide Linnameeskonnaga liitunud, sealt edasi Moldovasse siirdunud ja tänavuse aasta alguses Eestisse naasnud Tambedou ütles, et Levadias on konkurents grammi võrra kõvem.

"Levadia eest mängimine on kindlasti raskem, sest meil on trennis kõva konkurents. Sa pead oma koha eest võitlema iga päev. See on raske, aga naudin praegust teekonda. Kõik on hästi," rääkis Tambedou.

Levadia naaseb võistlustulle 13. septembril, kui võõral väljakul kohtutakse Tartu Tammekaga.