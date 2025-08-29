Levadia naasis kodumurul võiduteele

Eelmises voorus üllatuslikult Pärnu Vaprusele alla jäänud Levadia asus Transi vastu juhtima vahetult enne avapoolaja lõppu, kui nurgalöögist tulnud pallile sai jala vahele Bubacarr Tambedou.

Kohe teise poolaja alguses kasvatas edunumbreid Carlos Torrese tabamus ning Tambedou sai 64. minutil kirja oma teise värava. Neli minutit hiljem skooris Transi auvärava Cristian Campagna.

Võiduga kasvatas Levadia edu lähima jälitaja Tallinna Flora ees viiele punktile. Flora kohtub laupäeva õhtupoolikul võõrsil Tallinna Kaleviga. Trans on 45 punktiga neljas.

Laupäeval lähevad omavahel vastamisi veel Vaprus ja Paide Linnameeskond.

Tabeliseis: 1. Levadia 59 punkti (25 mängust), 2. Flora 54 p (24), 3. Paide 51 p (25), 4. Trans 45 p (26), 5. Kalju 44 p (24), 6. Vaprus 36 p (25), 7. Harju 19 p (24), 8. Tammeka 19 p (25), 9. Kuressaare 17 p (25), 10. Kalev 14 p (25).

Enne mängu:

Levadia kaotas Premium liiga eelmises voorus 1:3 Pärnu JK Vaprusele, kuid jätkab 56 punktiga tabeliliidrina, edestades teisel kohal olevat FC Florat kahe punktiga. Ühe mängu rohkem pidanud Narva Trans on 45 punktiga neljas.

Sel hooajal on Levadia ja Narva Trans kahel korral mänginud – aprillis jäi Levadia võõrsil peale 1:0, juuni lõpus A. Le Coq Arenal peetud matš lõppes Levadia 2:1 võiduga.

Mängueelsed kommentaarid:

Levadia peatreener Curro Torres: "Tulemas on raske mäng, kus peame eelmise kohtumisega võrreldes väga paljusid asju parandama. Narva on hetkel väga heas hoos ning kolme punkti kätte saamiseks tuleb kõvasti võidelda."

Gabriel Wendell: "See saab olema väga raske mäng, kuid me anname kõik, et võtta võit. Teame, kui oluline on kuni hooaja lõpuni iga punkt."

Narva peatreener Roman Kozhukhovskyi: "Kõik on maksimaalselt motiveeritud ja teavad, mida tuleb teha positiivse tulemuse saavutamiseks!"

Denis Poliakov: "Me läheme mängima tugeva vastasega! Meid ootab tõeline jalgpallilahing suurepärasel A. Le Coq Arenal."