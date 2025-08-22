X!

Heas hoos Pärnu Vaprus üllatas rahvusstaadionil Levadiat

Premium liiga
{{1755858180000 | amCalendar}}
Pärnu JK Vaprus
Pärnu JK Vaprus Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Premium liiga

Jalgpalli Eesti meistriliiga ehk Premium liiga 25. vooru telemängus alistas Pärnu JK Vaprus reedel A. Le Coq Arenal tiitlikaitsja Tallinna FCI Levadia 3:1.

Tiitlikaitsja Levadia alustas kodumängu üheksamängulise võiduseeria pealt, aga pidi juba esimese 36 minutiga võrgust võtma kolm palli.

Otsa tegi lahti neljandat mängu järjest võrku sahistanud Marten-Chris Paalberg, kes viis Pärnu juhtima seitse minutit kestnud mängu järel. 24. minutil keerutas Virgo Vallik karistusala vasaku nurga juurest võrku suurepärase löögi ning Rasmus Peetsoni vea järel realiseeris 36. minutil penalti Tristan Pajo.

Pärnu lõi ka mängu viimaseks jäänud värava, kui Magnus Villota saatis palli 78. minutil õnnetult oma võrku.

Levadia jätkab 56 punkti peal tabeliliidrina, ühe mängu vähem pidanud põline rivaal FC Flora jääb neist viie punkti kaugusele. Neljanda järjestikuse võidu teeninud Pärnu on tabelis 36 punktiga kuuendal kohal.

Enne mängu:

Levadia on Premium liigas võitnud üheksa mängu järjest ning on 56 punktiga liider, edestades teisel kohal olevat FC Florat viie punktiga. Ühe mängu rohkem pidanud Pärnu on 33 punktiga kuues. Kui arvestada ka karikamänge, on Pärnu saanud viis järjestikust võitu, seejuures kaks viimast on olnud suureskoorilised – nädal tagasi alistati Premium liiga matšis 8:1 Tartu Tammeka, teisipäeval olid karikamängus 9:0 üle Keila JK-st.

Sel hooajal on Levadia ja Pärnu kahel korral mänginud – märtsis jäi Levadia võõrsil peale 2:1, mai lõpus A. Le Coq Arenal peetud matš lõppes aga 2:2 viigiga.

Mängueelsed kommentaarid:

Levadia peatreener Curro Torres: "Mängime võistkonnaga, kes on hetkel väga heas hoos. Nad teevad meie jaoks alati asjad keeruliseks. Me peame näitama oma parimat mängupilti ja võitlema maksimaalselt. See on meie jaoks väga tähtis kohtumine."

Levadia poolkaitsja Carlos Torres: "Me teame, et reedel läheme vastamisi meeskonnaga, kes on viimasel ajal väga heas vormis ning see teeb neist ohtliku vastase. Kuid meie keskendume endale. Oleme tabeli tipus põhjusega ja tahame jätkuvalt tõestada, miks me seal oleme. See saab olema raske kohtumine, kuid me usaldame oma tööd ja oma meeskonda."

Pärnu abitreener Henri Rüütli: "Oleme suutnud näidata head mängu, et sama hooga jätkata, tuleb vältida lihtsaid vigu ja oma olukorrad ära kasutada. "

Pärnu poolkaitsja Virgo Vallik: "Peame vormi ja distsipliini hoidma, et saaks ka Tallinnast punktid koju tuua."

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

premium liiga uudised

21:24

Heas hoos Pärnu Vaprus üllatas rahvusstaadionil Levadiat Uuendatud

18:24

Levadia saatis noore Guinea ründaja laenuga Tammekasse

21.08

Tšehhist naasnud Kreida liitus Floraga

17.08

Trans vähendas Kaljuga vahet, Levadia lõi Kalevile kuus väravat

16.08

Paide alistas Kuressaare ka Premium liigas, Flora teenis võidulisa

15.08

VIDEO | Vaprus sai Tammeka üle klubi rekordvõidu

15.08

Vaprus kostitas Tammekat koguni kaheksa väravaga

13.08

Paide Linnameeskond laenas Brasiilia klubilt poolkaitsja

10.08

Vaprus lõpetas Kalju vastu neli aastat kestnud võidupõua

09.08

Paide mängis kodus Kaleviga viiki, Trans alistas Tammeka

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

21:57

Rannula: lubame, et järgmises mängus oleme kindlasti paremad

21:24

Heas hoos Pärnu Vaprus üllatas rahvusstaadionil Levadiat Uuendatud

21:03

Eesti kaotas viimases kontrollmängus Suurbritanniale kümne punktiga Uuendatud

20:39

Karl Jakob Hein liitus algavaks hooajaks neljakordse Saksamaa meistriga

20:28

Korvpallikoondise mänedžer: küll Kotsar detailid ise välja räägib

19:39

Eesti vastane Tšehhi peab EM-il hakkama saama ilma põhimeheta

18:50

Ironman Tallinna start lükati kolm tundi edasi

18:24

Levadia saatis noore Guinea ründaja laenuga Tammekasse

17:40

LeBron Jamesi veemototiimi kuuluv Üpraus: ta on väga-väga tore!

16:58

Suri endine võrkpallikoondislane ja spordijuht Ago Kalde

16:41

Elizaveta Fedorova sai MM-il B-finaalis neljanda koha Uuendatud

16:18

Tartu rattamaratoni stardiajad muutusid

15:50

Viimsi täienes Taanist naasnud koondislasega

15:24

Soome võib kodakondsusprobleemide tõttu ühest olümpiakohast ilma jääda

14:56

Eesti jäätantsupaar jäi rekordist kaugele

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo