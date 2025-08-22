Heas hoos Pärnu Vaprus üllatas rahvusstaadionil Levadiat

Tiitlikaitsja Levadia alustas kodumängu üheksamängulise võiduseeria pealt, aga pidi juba esimese 36 minutiga võrgust võtma kolm palli.

Otsa tegi lahti neljandat mängu järjest võrku sahistanud Marten-Chris Paalberg, kes viis Pärnu juhtima seitse minutit kestnud mängu järel. 24. minutil keerutas Virgo Vallik karistusala vasaku nurga juurest võrku suurepärase löögi ning Rasmus Peetsoni vea järel realiseeris 36. minutil penalti Tristan Pajo.

Pärnu lõi ka mängu viimaseks jäänud värava, kui Magnus Villota saatis palli 78. minutil õnnetult oma võrku.

Levadia jätkab 56 punkti peal tabeliliidrina, ühe mängu vähem pidanud põline rivaal FC Flora jääb neist viie punkti kaugusele. Neljanda järjestikuse võidu teeninud Pärnu on tabelis 36 punktiga kuuendal kohal.

Enne mängu:

Levadia on Premium liigas võitnud üheksa mängu järjest ning on 56 punktiga liider, edestades teisel kohal olevat FC Florat viie punktiga. Ühe mängu rohkem pidanud Pärnu on 33 punktiga kuues. Kui arvestada ka karikamänge, on Pärnu saanud viis järjestikust võitu, seejuures kaks viimast on olnud suureskoorilised – nädal tagasi alistati Premium liiga matšis 8:1 Tartu Tammeka, teisipäeval olid karikamängus 9:0 üle Keila JK-st.

Sel hooajal on Levadia ja Pärnu kahel korral mänginud – märtsis jäi Levadia võõrsil peale 2:1, mai lõpus A. Le Coq Arenal peetud matš lõppes aga 2:2 viigiga.

Mängueelsed kommentaarid:

Levadia peatreener Curro Torres: "Mängime võistkonnaga, kes on hetkel väga heas hoos. Nad teevad meie jaoks alati asjad keeruliseks. Me peame näitama oma parimat mängupilti ja võitlema maksimaalselt. See on meie jaoks väga tähtis kohtumine."

Levadia poolkaitsja Carlos Torres: "Me teame, et reedel läheme vastamisi meeskonnaga, kes on viimasel ajal väga heas vormis ning see teeb neist ohtliku vastase. Kuid meie keskendume endale. Oleme tabeli tipus põhjusega ja tahame jätkuvalt tõestada, miks me seal oleme. See saab olema raske kohtumine, kuid me usaldame oma tööd ja oma meeskonda."

Pärnu abitreener Henri Rüütli: "Oleme suutnud näidata head mängu, et sama hooga jätkata, tuleb vältida lihtsaid vigu ja oma olukorrad ära kasutada. "

Pärnu poolkaitsja Virgo Vallik: "Peame vormi ja distsipliini hoidma, et saaks ka Tallinnast punktid koju tuua."