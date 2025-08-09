Paide mängis kodus Kaleviga viiki, Trans alistas Tammeka

Jalgpalli Premium liigas sündis laupäeval üllatus, kui kõrgematele kohtadele mängiv Paide Linnameeskond mängis koduplatsil viiki tabeli punase laterna Tallinna Kaleviga. Narva Trans jäi Tartu Tammeka vastu varakult kaotusseisu, aga vastas nelja väravaga.

Liigatabelis kolmandat kohta hoidev Paide Linnameeskond läks koduväljakul juhtima juba 14. minutil, kui Muhammed Suso enam kui 500 pealtvaataja ees tabamuseni jõudis. Kalev leidis aga vastuse, kui nad 31. minutil Paide kaitse lahti harutasid ning Taaniel Usta viigistas seisu.

Paidekad läksid siiski riietusruumi eduga, sest Pa Abdou Cham teisel üleminutil jooksma pääses ning kõva löögiga Paide uuesti juhtima viis. Kalev ei jäänud aga vastust võlgu ning 69. minutil võitis Usta nurgalöögi järel Paide karistusalas palli ja torkas selle võõrustaja väravasse. Enam väravalisa ei sündinudki ning kohtumine lõppes 2:2 viigiga.

Kuigi tabelikohtade järgi on tegemist üllatusliku tulemusega, on Kalev sel hooajal juba korra Paidele peavalu valmistanud. Klubid on kohtunud kahel korral ja kui Paide teenis märtsis kindla 5:0 võidu, siis Kalev teenis aprilli lõpus ise 1:0 võidu.

Narva Trans võõrustas Tartu Tammekat ning jäi Patrick Genro Veelma 17. minuti penalti järel kaotusseisu, aga pööras 40. ja 42. minutil Mark Maksimkini ja Sten Jakob Viidase tabamustega kaotusseisu eduks. Teisel poolajal lõi Ahmad Abdullahi Gero veel kolmandagi ja kohtumise üleminutitel said tartlased hakkama omaväravaga ehk Trans vormistas koduväljakul 4:1 võidu.

Tabeli tipus jätkab Konverentsiliigas edu leidnud Tallinna Levadia, kes on koduses kõrgliigas teeninud kaheksa võitu järjest ning kogunud 53 punkti. Tiitlikaitsjale järgnevad 48 punktiga FC Flora ning Paide Linnameeskond (45 p), aga Nõmme Kalju jääb kolmandast kohast ainult punkti kaugusele (44 p).

Narva Trans on 39 punktiga viies, Pärnu Vaprus 27 punktiga kuues ning tabeli alumises pooles on 19 punkti kogunud Tammeka ja Harju Laagri seitsmendal-kaheksandal kohal, üheksandal kohal on FC Kuressaare (17 p) ja Tallinna Kalev jätkab kümnendal kohal (14 p).

Pühapäeval peetakse Premium liigas veel üks kohtumine, kui Nõmme Kalju võõrustab Pärnu Vaprust.