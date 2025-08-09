X!

Paide mängis kodus Kaleviga viiki, Trans alistas Tammeka

Premium liiga
Jalgpalli Premium liiga: JK Narva Trans - Tartu JK Tammeka
Vaata galeriid
96 pilti
Premium liiga

Jalgpalli Premium liigas sündis laupäeval üllatus, kui kõrgematele kohtadele mängiv Paide Linnameeskond mängis koduplatsil viiki tabeli punase laterna Tallinna Kaleviga. Narva Trans jäi Tartu Tammeka vastu varakult kaotusseisu, aga vastas nelja väravaga.

Liigatabelis kolmandat kohta hoidev Paide Linnameeskond läks koduväljakul juhtima juba 14. minutil, kui Muhammed Suso enam kui 500 pealtvaataja ees tabamuseni jõudis. Kalev leidis aga vastuse, kui nad 31. minutil Paide kaitse lahti harutasid ning Taaniel Usta viigistas seisu.

Paidekad läksid siiski riietusruumi eduga, sest Pa Abdou Cham teisel üleminutil jooksma pääses ning kõva löögiga Paide uuesti juhtima viis. Kalev ei jäänud aga vastust võlgu ning 69. minutil võitis Usta nurgalöögi järel Paide karistusalas palli ja torkas selle võõrustaja väravasse. Enam väravalisa ei sündinudki ning kohtumine lõppes 2:2 viigiga.

Kuigi tabelikohtade järgi on tegemist üllatusliku tulemusega, on Kalev sel hooajal juba korra Paidele peavalu valmistanud. Klubid on kohtunud kahel korral ja kui Paide teenis märtsis kindla 5:0 võidu, siis Kalev teenis aprilli lõpus ise 1:0 võidu.

Narva Trans võõrustas Tartu Tammekat ning jäi Patrick Genro Veelma 17. minuti penalti järel kaotusseisu, aga pööras 40. ja 42. minutil Mark Maksimkini ja Sten Jakob Viidase tabamustega kaotusseisu eduks. Teisel poolajal lõi Ahmad Abdullahi Gero veel kolmandagi ja kohtumise üleminutitel said tartlased hakkama omaväravaga ehk Trans vormistas koduväljakul 4:1 võidu.

Tabeli tipus jätkab Konverentsiliigas edu leidnud Tallinna Levadia, kes on koduses kõrgliigas teeninud kaheksa võitu järjest ning kogunud 53 punkti. Tiitlikaitsjale järgnevad 48 punktiga FC Flora ning Paide Linnameeskond (45 p), aga Nõmme Kalju jääb kolmandast kohast ainult punkti kaugusele (44 p).

Narva Trans on 39 punktiga viies, Pärnu Vaprus 27 punktiga kuues ning tabeli alumises pooles on 19 punkti kogunud Tammeka ja Harju Laagri seitsmendal-kaheksandal kohal, üheksandal kohal on FC Kuressaare (17 p) ja Tallinna Kalev jätkab kümnendal kohal (14 p).

Pühapäeval peetakse Premium liigas veel üks kohtumine, kui Nõmme Kalju võõrustab Pärnu Vaprust.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga uudised

21:19

Paide mängis kodus Kaleviga viiki, Trans alistas Tammeka

17:10

Teise poolaja kümnekesi mänginud Harju sai üle pika aja võidurõõmu tunda

05.08

Premium liiga juuni ja juuli parimateks valiti Ojamaa ning Torres

05.08

Vaprus lõpetas suvise võidupõua

05.08

Kalju kapten tõmbas pika pausi järel kindad uuesti kätte

03.08

Paide ja Kalju teenisid võidulisa

02.08

Flora naaseb Narvast viigipunktiga

01.08

VIDEO | Levadia lõi Kuressaarele kaks väravat ja pikendas võiduseeriat

01.08

Levadia alistas Kuressaare ja pikendas võiduseeria kaheksamänguliseks

01.08

Nõmme Kalju tõi rünnakujõudu Iisraeli kõrgliigast

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

23:13

Tallinna väisasid maailma parimad tasakaalukõndijad

22:52

Aigro pääses suvisel GP-etapil teise hüppevooru Uuendatud

22:39

Naiste võrkpallikoondis jäi EM-valiksarjas võiduta

22:23

Aleksandr Selevko sai hooaja avavõistlusel lühikavas kolmanda koha

22:01

ETV spordisaade, 9. august

21:44

Jürgenson ja Oja lõpetasid Šotimaa ralli viienda kohaga

21:19

Paide mängis kodus Kaleviga viiki, Trans alistas Tammeka

20:47

Eesti kettagolfarid on Soomes otsustava päeva eel kõrges konkurentsis

20:31

Seire sai 200 meetri jooksus kuuenda koha, Iir kettaheites kaheksas

19:59

Rikberg: oleme EM-valikmängudeks päris valmis

19:27

Eesti võrkpallikoondis sai viimases kontrollmängus Lätist jagu

19:03

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

18:39

Kalev/Cramo tõi klubisse talendika ameeriklase

18:08

Ümber Ülemiste järve jooksul võidutsesid Latsepov ja Bell

17:51

Vinge lõpuspurdi teinud Hambidge võitis U-20 EM-il pronksi Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo