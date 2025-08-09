Teise poolaja kümnekesi mänginud Harju sai üle pika aja võidurõõmu tunda

Harju asus Kuressaare linnastaadionil toimunud kohtumist juhtima juba neljandal minutil, kui Karel Eerme oma hooaja 12. värava lõi. 25. minutil jõudis tabamuseni Ramol Sillamaa ning 41. minutil sai Kuressaare hakkama omaväravaga, mis andis külalistele kolmeväravalise edu.

45. minutil tegi siiski Andero Kivi võõrustaja eest skoori ning avapoolaja üleminutitel tegi Harju oma laupäeva keerulisemaks, kui Martin Jose teise kollase kaardiga riietusruumi saadeti.

Enamuses olnud Kuressaare survestas terve teise poolaja, kuid Harju püsis kaitses tugev ning lahkus Saaremaalt 3:1 võiduga. Ühtlasi lõpetas Harju koleda seeria, sest viimati teeniti Premium liigas võidupunkte maikuu alguses.

Harju kerkis selle võiduga Premium liiga tabelis Kuressaarest mööda ning jätkab 19 punktiga kaheksandal real, saarlased jäävad kahe punkti kaugusele (17 p) ning JK Tallinna Kalev kuue punkti kaugusele (13 p).

Laupäeval peetakse veel kaks kohtumist: Narva Trans võõrustab Tartu Tammekat ning Paide Linnameeskond võõrustab Tallinna Kalevit. Pühapäeval võõrustab Nõmme Kalju Pärnu Vaprust.