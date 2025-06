Lee Man teatas Anieri klubist lahkumisest

34-aastane Anier veetis Hongkongi klubis kaks hooaega, millest esimene tõi klubile meistritiitli ja eestlasele liiga parima väravaküti au. Teisel hooajal kaotati aga tiitel valusalt viimases voorus, vahendab Soccernet.ee.

Juuni alguses avaldas Anier Soccernet.ee-le, et meeskonda ootavad ees suuremat sorti ümberkorraldused ning nüüd tegigi klubi oma valikud avalikuks.

"Ega ma nüüd enam esimeses nooruses ka ei ole. Samas kirge on mul veel kõvasti ja ma usun, et väravaid on jalas küll ja küll," ütles Anier kuu alguses.

Varasemalt ka Norras, Šotimaal, Saksamaal, Rootsis, Soomes, Lõuna-Koreas, Hollandis ja Tais mänginud Anier on välisklubides pallinud juba 2012. aastast alates.

