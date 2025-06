NHL-is valiti esimesena katsumusterohked aastad läbi elanud kaitsemängija

Hoolimata esimesest valikust on talendikal Schaeferil olnud viimased paar aastat keerulised nii väljakul kui ka eraelus.

Mononukleoosi ja rangluumurru tõttu mängis ta lõppenud hooajal oma Ontario noorteliiga klubi Erie Ottersi eest vaid 17 kohtumist. Küll aga esindas ta ka Kanada koondist U-20 maailmameistrivõistlustel.

Mullu veebruaris suri tema ema rinnavähi tagajärjel ja vaid paar kuud varem oli ootamatult lahkunud ka nn billet mother ehk perenaine perekonnas, kelle juures ta kodunt eemal hokikarjääri tehes elas.

Draft'i protseduuride ajal oli tema sümboolsel mängusärgil rinnavähki teadvustav roosa lint, mida mängija esitlusel ka suudles. "Ma igatsen teda väga," sõnas noormängija läbi pisarate. "Ma soovin, et ta oleks täna siin."

Teisena valinud San Jose Sharks panustas 18-aastasele kanadalasest keskründajale Michael Misale ja Chicago Blackhwks kolmandana sama vanale rootslasest keskründajale Anton Frondell.

Draft'i avaringis domineerisid Kanada jäähokimängijad, kes valiti esimese 15 seas koguni tosin. Kogu esimese ringi peale valiti ka seitse ameeriklast, kolm rootslast, kaks tšehhi ja venelane.

