Panthers viskas teist mängu järjest Carolinas viis väravat

Mullu finaalis kaotusega leppima pidanud Panthers alustas teist mängu võimsalt, kui Gustav Forsling, Matthew Tkachuk ja Sam Bennett juba 16. minutiks külalised 3:0 juhtima viisid. Bennett viskas teise kolmandiku lõpus veel ühe värava ja soomlane Aleksander Barkov pani kuus minutit enne lõpusireeni võidule punkti, vormistas Panthersile võimsa 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) võidu.

"See, kuidas me mängu alustasime, oli ebareaalne," sõnas Tkachuk. "Me ei saa palju paremini mängida, kui esimesel perioodil mängisime. Võõrsil läks täitsa hästi!"

Panthers võitis poolfinaalseeria avakohtumise võõrsil 5:2 ning juhib nüüd seeriat kaks-null. Kaks mängijat said kirja kolm resultatiivsuspunkti: Bennett lisas oma kahele tabamusele ka ühe väravasöödu, Carter Verhaeghe jagas kolm resultatiivset söötu. Kokku tegi Panthers 21 pealeviset, millest raamidesse läks 12 viset.

"Päris tore on võõrsil mängida, kui saalis on vaikus. Tegime oma töö ära," ütles Verhaeghe.

Nelja võiduni peetava seeria järgmised kaks mängu toimuvad Panthersi jääl, teises poolfinaalis alistas Dallas Stars avamängus Edmonton Oilersi 6:3.