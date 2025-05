Eesti käsipallikoondis keskendus valikmängu eel värskele vaimule

Eesti käsipallikoondis otsustas pärast 13 tundi väldanud reisi õhtuse saalitreeningu ära jätta ja enne viimast valikmängu hoopis looduses jalutada, et vaimu värskendada.

"Ma arvan, et just see vaimne pool on homses mängus kõige tähtsam. Füüsilise poole pealt oleme kindlalt valmis ja peamegi olema valmis, aga just see vaimne pool mängib kõige rohkem rolli," lausus ääremängija Mathias Rebane ERR-ile.

Sloveenia on pääsu finaalturniirile juba taganud ja paljudele põhimeestele antakse puhkust. Eestil edasipääsulootust pole. Viimases mängus loodetakse siiski endast parim anda.

"Meil ei ole siin tõesti midagi kaotada. Ma arvan, et meie võidaks siit kõige rohkem nii vaimselt kui ka füüsiliselt ka uueks hooajaks, aga sellegipoolest on Sloveenial toodud selleks valiktsükliks noored ja näljased," ütles Rebane. "Aga ei saaks öelda, et meie ei oleks näljased. Meil on tõestamisruum olemas. Ma arvan, et tuleb hea mäng."

ETV2 ja ERR-i spordiportaal alustavad otseülekannet Sloveenia - Eesti EM-valikmängust pühapäeval, 11. mail algusega kell 18.50.