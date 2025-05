Sinjavski ja Slovacko pigistasid viimaselt välja vaid punkti

Slovacko kahjuks tõi seekordne ühine mäng sama tulemuse - 0:0. Esimesena üleminekumängude joone peal olevat Slovackot ootab ees veel kolm kohtumist. Olenemata lõplikust tulemusest on Sinjavski klubist lahkumas, kirjutab Soccernet.ee.

Eesti koondise kapten Inna Kiss-Zlidnis aitas Ungari esiliigaklubi Budafoki lausa 7:0 võidule. Koduklubis pigem poolkaitsjana tegutsev eestlanna sai ühena neljast pallurist kirja täismängu, tabamused jäid sel korral kaaslaste lüüa. Budafoki on 18 mänguga kogunud 40 punkti - ja löönud lausa 75 väravat - ning hoiab pronksikohta. Hooaja lõpuni on jäänud neli mängu ning matemaatiliselt on võimalik tõusta maksimaalselt hõbedale.