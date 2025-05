Soome hokimeistriks tuli ka eestlannast väravakütt Lisette Täks

22-aastane Täks tuli tänavu Kiekko Espoo ridades Soomes naiste kõrgliiga ehk Aurora liiga võitjaks. Finaalis alistati Hämeenlinna. Täks skooris hooaja jooksul 30 väravat, millega oli ka liiga tippväravakütt.

"Oi, see oli ikka raske. Pikk hooaeg oli ja ikka väga raskelt tuli, aga olen uhke, väga uhke võistkonna üle," muljetas ta ERR-ile. "Ega ma ilma enda võistkonnakaaslasteta poleks visanud ühtegi väravat, nii et nendele ka suur au selle eest."

Täksi sõnul on Soome hoki tase naiste seas tõusuteel. "Soomes veel naised ei saa palka selle eest, aga minu meelest paari viimase aasta jooksul on tase hästi kõrge ja palju tõusnud." Läheb ainult paremaks? "Loodame nii ja seda proovime teha."

Lapsest saadik Soomes elanuna on Täks ka sealse koondise vaateväljas, laagrites ja turniiridel kaasa teinud. Lootus on suuremakski sammuks.

"Unistus on MM-idele saada ja järgmine aasta on ka olümpiamängud ja see on väga suur asi," lisas ta. "See on pikka aega olnud unistus, et seda proovime teha."