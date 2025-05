Kalju hea hoog jätkus võiduga Levadia üle

Kalju haaras kodusel Hiiu staadionil kaheväravalise eduseisu juba esimesel poolajal: 24. minutil avas skoori 19-aastane Ibrahim Jabir ja 45. minutil Kristjan Kask. Teisel poolajal skoor ei muutunud.

Õhtu teises mängus viigistasid Paide Linnameeskond ja FC Kuressaare 1:1. Robi Saarma viis Paide juba kolmandal minutil juhtima, aga seitsmendal minutil lõi Aleksander Iljin vastuvärava.

Mängu üleminutitel saatis 18-aastane Abdourahman Badamosi palli taas saarlaste väravasse, aga gambialase karjääri esimene Premium liiga tabamus jääb siiski ootele, kuna VAR hindas, et suluseisus olnud Nikita Baranov segas Kuressaare väravavahti.

11. vooru järel on Levadial 25, Floral 23, Paidel 22, Kaljul 22 ja Transil 19 punkti, tabeli teise poole moodustavad Harju (13), Vaprus (11), Kuressaare (10), Tammeka (7) ja Kalev (7).

Enne mängu:

Kalju on oma viimases viies kohtumises teeninud maksimaalsed 15 punkti ja alistas eelmises mänguvoorus pingelises kohtumises FC Flora 3:2. Pühapäeval Peab kalju aga hakkama saama ilma peatreener Nikita Andrejevi ja dünaamilise ründaja Giulhermeta, kes said Flora vastu punase kaardi.

Sellegipoolest on Kaljul eesmärk oma viiemängulist võiduseeriat pikendada. "Mõnusalt intensiivne treeningnädal kulmineerub suure vastasseisuga Levadia vastu. Oleme väga motiveeritud ja tahtmist täis, et jätta kolm punkti koju Hiiule. Ootame kõiki staadionile, et luua elektriline atmosfäär!" ütles Kalju füsioterapeut Marcus Suurväli.

Poolkaitsja Kristjan Kask loodab kodupubliku toele. "Ees ootab kõva mäng tugeva vastase vastu. Tahame võiduseeriat kodupubliku toel jätkata," ütles ta.

FCI Levadia Autor/allikas: Katariina Peetson/Eesti Jalgpalli Liit

Levadia alustas hooaega võimsalt, aga viimase nelja tulemuse sekka on hiilinud üks viik Floraga üks kaotus Paide Linnameeskonnale. 25 punktist piisab ikka esikohaks, aga Flora on kahe ja Paide nelja punkti kaugusel. Lisaks ei jää Kalju ega JK Narva Trans kuigi kaugele, mõlemal on 19 punkti.

"Pühapäeval ootab meid ees meeskond, kes suudab mängida väga dünaamiliselt. Soovime selle dünaamika maha suruda. Selleks peame esinema väga meeskondlikult ja suutma täielikult oma asjadele keskenduda," ütles Levadia peatreener Curro Torres.

Levadia on võitnud viimased neli omavahelist kohtumist, Kalju viimane võit Levadia üle leidis aset 2023. aasta oktoobris. "Saab olema väga huvitav kohtumine, nagu Kalju vastu alati," ütles Levadia poolkaitsja Richie Musaba. "Olen väga elevil mängu eel ning tean, et suudame näidata uuesti, et kuulume tabeli tippu. Lähme kolme punkti järele Hiiule."

11. mänguvoor saab lõpu pühapäeva õhtul, kui Paide võõrustab FC Kuressaaret.