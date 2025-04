Bouchardi ja Drasaitli kangelasteod aitasid Oilersil seeria viigistada

Oilers leidis end kolmanda perioodi eel 1:3 kaotusseisust, kuid viimasel kolmandikul viskas kanadalane Evan Bouchard kaks väravat, mis viisid mängu lisaajale. Seejuures sündis viigivärav 29 sekundit enne normaalaja lõppu.

Lisaajal kerkis kodumeeskonna kangelaseks sakslane Leon Draisaitl, kes viskas arvulisest ülekaalust võiduvärava, kui oli mängitud 18 minutit ja 18 sekundit.

Wayne Gretzky kunagised koduklubid kohtuvad Stanley karikamängudel neljandat aastat järjest. Kõik kolm eelmist omavahelist seeriat võitis Oilers, kuid tänavu hinnati play-off mängude eel kõrgemaks Kingsi võiduvõimalusi.

"Me oleksime võinud lihtsalt alla anda, Los Angelesse tagasi lennata ja seal edasi pingutada," ütles Oilersi kapten Connor McDavid neljanda kohtumise järel.

"Aga ma arvan, et kõik meie mängijad näitasid iseloomu. Kindlasti on väga palju neid, kes meie võimalustesse ei usu, kuid meile see sobib. Paljud on meid juba maha kandnud, aga me võitleme edasi. Kingsil on suurepärane võistkond. Meie anname endast kõik, et neid murda," lisas McDavid.

Seeria jätkub ööl vastu kolmapäeva Los Angeleses.

Teised tulemused:

Montreal Canadiens - Washington Capitals 2:5

Capitals juhib seeriat mängudega 3-1

New Jersey Devils - Carolina Hurricanes 2:5

Hurricanes juhib seeriat mängudega 3-1

St. Louis Blues - Winnipeg Jets 5:1

Seeria on viigis 2-2