Eerme lõi 12 minutiga kübaratriki ja Harju alistas Tammeka

Kui Premium liiga reedeses keskses mängus alistas FC Flora 1:0 Paide Linnameeskonna, said võidu kirja ka FC Kuressaare ja Harju JK Laagri.

Harju jäi Laagris 300 koduse pealtvaataja ees Ahmed Basheri värava järel juba seitsmendal minutil kaotusseisu, aga vastas teisel poolajal võimsalt: Karel Eerme vormistas 54., 62. ja 66. minuti väravatest kübaratriki ning lõppskoori 4:1 kirjutas 80. minuti tabamusega tabloole Daniil Rudenko.

Neljast eelmisest mängust ühe punkti kogunud Harju on tabelis kümne punktiga kuuendal kohal. Madalseisus Tammeka võitis hooaja avamängu, aga on pärast seda seitsme mänguga suutnud teenida vaid ühe punkti ja on eelviimasel kohal.

FC Kuressaare lõpetas kodupubliku ees viiemängulise kaotusteseeria, alistades Pavel Dõmovi 38. minuti väravast 1:0 Pärnu Vapruse. Saaremaa uhkus on kuue punktiga Tammeka ees kaheksas.