Kohtla-Järve Everesti naiskond tuli kolmandat aastat järjest Eesti meistriks

Kohtla-Järve Everest ja Tallinna Grizzlyz pidasid lühike aja jooksul kaks tulist naiste jäähoki Eesti meistrivõistluste finaalmängu.

Tiitlikaitsja Everest võitis laupäeva õhtul pealinnas seeria pingelise avamängu tänu paremusele karistusvisetel 2:1.

Finaali teine mäng peeti juba pühapäeval Everesti kodujääl Kohtla-Järvel. Everest suutis välja tulla 1:3 kaotusseisust ja lõpetada kolmas kolmandik 3:3 viigiga ning karistusvisete seeria järel jäi Everest peale 4:3.

Kodujääl triumfeerinud Kohtla-Järve HC Everest tuli Eesti meistriks kolmandat aasta järjest. Kusjuures põhiturniir lõpetati sel aastal alles kolmandana.

"Kindlasti kõik tuli välja. See, mida me tahtsime ja väga lootsime ja meil oli väga vaja seda võitu. Me andsime endast parima ja kindlasti see on terve tiimi töö," rõõmustas HC Everesti ründaja Aleksandra-Olga Seppar.

"Vastaste väravavaht on hästi tugev, tubli," nentis põhiturniiri võitnud HC Grizzlyze kaitsja Christin Lauk-Grutovoi. "Me tegime väga palju pealeviskeid, aga ei õnnestunud mängu võita. Tänases mängus mängisime veel paremini kui eile, aga jällegi vastaste väravavaht lihtsalt tassis mängu."

Kohtla-Järve väravavaht Uljana Jeggi tõrjus vastaste 45-st pealeviskest 42. Tallinna naiskonna puurivaht Julia Geller tõrjus 22-st pealeviskest 19.

Kaks mängu järjest mängida oli füüsiliselt ja vaimselt väga raske. "Ausalt öeldes see on väga raske. Kaks päeva järjest, see on selline koormus, aga ilmselt sellised mängud ja päevad näitavadki seda, et võidab see, kes rohkem tahab," arvas Seppar.

HC Everesti koosseis: Alissa Korepanova, Uljana Jeggi, Anna Fedjajeva, Anna Dubkova, Mari-Liis Poobus, Aleksandra-Olga Seppar, Ksenia Sharko, Jana Vinogradova, Margarita Sherle, Karina Demina, Käbi-Triin Riig, Nadežda Raku, Jelena Scharonberg, Anna Romanenko, Marina Kovaljova, Marina Soboleva, peatreener Andrei Paršin, treener Anatoli Dubkov, arst Katrin Poobus, esindaja Arina Benetis.

Gryzzlyze koosseis: Julia Geller, Emilia Koger, Natalja Kruglik, Vladislava Bilenko, Olesja Prants, Svetlana Tsupsman, Jana Bilorus, Janika Väliste (oli ka naiskonna arst), Delen Schüle, Melita Timoscuka, Amalia Geller, Kristina Kalnickaja, Christin Lauk-Gurtovoi (oli ka naiskonna esindaja), peatreener Anton Grutovoi, treener Anto Freiman.

Pronksmedalid teenis Tartu Säde naiskond, kes alistas laupäeval medalimängus 3:1 Roosa Panteri.