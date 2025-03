Varul: leedukad on agressiivsed, aga ega me ka papist poisid ei ole

Eesti koondis mängis Leedu vastu viimati jaanuarikuus Balti mere turniiril, kui vastastest saadi jagu kuue väravaga. Ent tookord ei mänginud Leedu põhikoosseisus, eesootavateks valikmängudeks on aga kokku saadud parim rivistus. Eestil on aga puudu paar olulist lüli, nende hulgas põhiväravakütt Karl Toom. See meie koondist siiski ei heiduta.

"Loomulikult on vastastel head mängijad, nad võib-olla paberi peal on õige pisut soosikud, aga me ei tee sellest väga numbrit ja teine asi - seal on ka kogenud mängijad, kes näevad ka oma võimalust pääseda ka korra finaali. Loomulikult on motivatsioon kõrge, sul on kogemused, sul on võimalus, aga me oleme täpselt samas seisus," rääkis koondise peatreener Martin Noodla.

Kuigi valikmängudes pole Eesti Leeduga mõnda aega kohtunud, on Leedu pallurid eestlastele hästi tuttavad Balti liigast, seega on selge, milline meeskond meile vastu tuleb.

"Nad on kindlasti... kogu lastetuba on selline, et nad on agressiivsed, meie näeme seda, mina näen enda koduklubis seda Balti liigas, et Leedu meeskonnad on agressiivsed, kohati ka reeglitevastaselt liiga agressiivsed, aga selleks tuleb valmis olla, ega me ka papist poisid ei ole," sõnas joonemängija Hendrik Varul.

Noodla on selgelt välja öelnud, et tema suur eesmärk on Eesti viia Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. Kui keeruline see ülesanne praegu, enne kaht kohtumist Leeduga tundub, kui esimestest valikmängudest Sloveenia ja Põhja-Makedooniaga on Eestil kirjas kaks kaotust?

"Oma töö tuleb ära teha. Õhtu lõpuks, kas võidad või kaotad, see on spordi üks osa, aga meie oleme oma taktikaasjad paika pannud, mehed on koos mingid tsüklid juba olnud, meie oleme omalt poolt teinud kõik, mis on meie võimuses," ütles Noodla.

"Ega me ei saa mingeid imeasju võluda, et meie läheme võitlema ja ma tahaks näha, et... tulemus on tulemus, aga see võitlus peab olema selline, et on antud kõik, et oleks neli punkti peale seda seeriat tabelis."

Eesti kohtub Leeduga kolmapäeval kodus ja pühapäeval võõrsil. Mõlemast mängust teevad otseülekande ETV2 ja ERR-i spordiportaal.

Eesti meeste käsipallikoondise koosseis valikmängudeks:

Rasmus Ots, Hendrik Koks, Karl Roosna, Aleksander Pertelson (kõik Viljandi HC), Mihkel Lõpp, Armis Priskus (mõlemad EHV AUE, Saksamaa), Karl Kõverik, Sigmar Seermann, Oskar Luks (kõik HC Kehra/Horizon Pulp&Paper), Mathias Rebane, Hendrik Varul (mõlemad Põlva Serviti) Ott Varik (Akureyr, Island), Andris Celminš, Vahur Oolup (mõlemad Mistra), Dener Jaanimaa (mõlemad Sulaibikhat SC, Kuwait), Markus Viitkar (HIF Karlskona, Rootsi), Artur Morgenson (Siuntio IF, Soome), David Mamporia (HC Empor Rostock, Saksamaa).

Peatreener: Martin Noodla, treener: Janar Mägi, füsioterapeudid: Margus Parts ja Allar Lamp, võistkonna juht: Priit Allikivi.