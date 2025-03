Käsipallikoondis valmistub korduskohtumiseks: nii pehmelt ei saa mängida

Eesti käsipallikoondis jätkas kolmapäeval Euroopa meistrivõistluste valiksarja, kuid jäi kodupubliku ees Leedule kümne väravaga alla ning ei suutnud võiduarvet avada.

"Keegi rõõmus ei ole olnud selle üle, kõik on aru saanud, et see oli päris kole. Nüüd tuleb vigade parandus teha," ütles ääremängija Ott Varik ERR-ile. "Nii pehmelt ei saa käsipalli mängida, tuleb olla tunduvalt agressiivsem ja parem meeskonnatöö üles leida."

Koondis on viimastel päevadel proovinud parandada kokkumängu. "Koostöö lihvimine ja igaüks peab veel grammi juurde panema. Need grammid kokku panna, siis saame juba midagi teha," lisas Varik.

Eesti on pidanud EM-valiksarjas kolm kohtumist ning on pidanud leppima ka kolme kaotusega. Sloveenia on võitnud kõik kolm mängu ning teeninud kuus punkti, Leedu on nelja punktiga teine ning Põhja-Makedoonia kahe punktiga kolmas.

Neljasest alagrupist pääsevad otse edasi kaks paremat, lisaks lähevad kolmanda koha meeskonnad vahegruppi, kus saavad edasipääsu neli paremat. Kokku on valiksarjas kaheksa alagruppi.

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne Klaipedast algab pühapäeval kell 15.50.