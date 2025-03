Eesti naiste käsipallikoondis sai ajaloolise võidu

Päev varem kvalifikatsiooniturniiri võõrustajale Bosniale kaotanud Eesti alustas laupäeval rünnakul märgatavalt paremini ning Alina Molkova juhtimisel asuti 11. minutiks 7:6 ette. Seejärel vahetasid eestlannad kaitseformatsiooni ning treener Ergo Rohi taktikaline vangerdus tasus end ära. Kaheksa minutit enne poolaja lõppu võeti Molkova seitsmenda värava järel sisse 15:11 eduseis. Vaatamata mitmele eemaldamisele suutis Eesti siiski ohje enda käes hoida ja vaheajale minna 19:14 ees.

Vaatamata vastaste taktikalisele muudatusele teise poolaja alguses, kus Suurbritannia hakkas rünnakul mängima ülekaalu, suutis Eesti eduseisu suurendada ja 41. minutil 25:17 ette minna. Kohtumise lõpp oli eestlannade jaoks juba vormistamise küsimus ning väärtuslikku mänguaega said paljud vahetusmängijad. Lõppskooriks tegi Darja Belokurova 35:25.

Eesti resultatiivseimad olid laupäeval Alina Molkova 11 ja Polina Gorbatsjova üheksa väravaga. Suurbritannia poolelt skoorisid Holly Isla Luke üheksal ning Katherine Emma Kesselring viiel korral.

Tegime eilsest omad järeldused ning tulime täna palju agressiivsemalt peale," alustas mängu kokkuvõtet peatreener Ergo Rohi. "Muutsime ühel hetkel kaitseformatsiooni ning see tõi meile täna edu. Saime siit hea emotsiooni kindla võidu pealt kaasa ning võime Euroopa meistrivõistluste valikturniiri lõpuga rahule jääda."

Sellega võttis Eesti naiste koondis oma esimese võidu ametlikes kvalifikatsioonimängudes. Senini oli saldoks kahe kaotuse kõrvale üks viik. Alagrupi lõplik seis selgub pärast pühapäevast viimast kohtumist Bosnia ja Hertsegoviina ja Suurbritannia vahel, kuid kindel on see, et väravate vahe tõttu Eesti enam alagrupi võitjaks tulla ei saa.